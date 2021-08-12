Sasha Fenerbahçe'yi nereye uçuracak?

Etkileyici bir oyunculuk kariyerine sahip; Partizan, Olympia Milano, Fortitudo Bologna, Barcelona, Real Madrid ve Scavolini Pesaro gibi önemli takımlarda forma giyen Sasha Djordjevic, EuroLeague tarihinin en özel oyun kurucularından biri. Bu ona, başaltı takımlarda geçirdiği 13 yıllık koçluk kariyerinde büyük avantaj sağladı. Artık Avrupa’nın zirve ligin de şampiyonluk yaşamaya susamış bir koçu var sarı lacivertlilerin. Ancak dikkat edilmesi gereken çok önemli 2 şey var... Yeni koç, pek çok maçında gözlemlediğimiz, hiper yapısını, küpüne zarar vermeyecek dozda tutmayı başararak altıncı adam seyircisiyle birlikte öfkesini takımın maç kazanma karakterine yansıtabilmeli. Yoksa başarıya değil, havaya uçurur takımı!

GERÇEK 1 VE KALIPLI 5 HALA YOK

Gerekli şart ise kadro mühendisliğini baştan yapması... Bademcik kontrolü için kolonoskopi yapma yanlışını yineledi yönetim! Par pirincipe (ilke olarak) önce koç seçilir, onun istekleri doğrultusunda takım kurulur. Koçun kucağına bırakılan takımın, gelenler-kalanlar denkleminde hâlâ gerçek 1 ve kalıplı 5 numarası yok.

Tokyo 2020 Olimpiyatları’nda Nando de Colo’nun yanında iyi oyun kurucu olunca Fransa Milli Takımı’nda nasıl harikalar yarattığını gördük. Geçen yıl takımı sahadan çekmeye kalkacak kadar konuya Fransız(!) Sertaç Komsuoğlu ile kayıp yılların sorumlusu Maurizio Gherardini’nin yakın geçmişte 8 oyun kurucu birden alarak yılların F4 gediklisi takımını sıradanlaştırdıklarını unutmadık.

ABUR CUBURA PAYDOS!

Kimin, nasıl ve hangi akla hizmetle toparladıkları muamma olan; Pieria Henry (Baskonia), Marial Shayok (Bursaspor), İsmet Akpınar (Bahçeşehir Koleji), Devin Booker (Khimki), Achille Polonara (Baskonia), Metecan Birsen (Pınar Karşıyaka) Fenerbahçe’yi yukarı taşıyacak kalibrede değil. Bunlar, geçen sezondan kalan Dyshawn Pierre, Melih Mahmutoğlu, Nando De Colo, Jan Vesely, Marko Guduric, Tarık Biberovic, Ahmet Düverioğlu ve Danilo Barthel’i de aşağı çekerler. Dolayısıyla kadroyu abur cuburla doldurmak yerine, herkesin bulduğu gibi marka uzun bularak ve mesela adı Anadolu Efes için geçen, kariyerine Avrupa’da devam etmek istediğini açıklayan Sırp oyun kurucu Milos Teodosic ile spektaküler nokta atış yapmalı.