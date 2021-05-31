MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerYazarlar Yazıları Ünal Özüak YazılarıŞampiyonluk çok yakıştı
GeriÜnal Özüak Şampiyonluk çok yakıştı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yazarlar
Haber Giriş: 31.05.2021 - 06:28 | Son Güncelleme:

Şampiyonluk çok yakıştı

Ünal Özüak
Ünal Özüak
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Ünal Özüak
Ünal Özüak
Şampiyonluk çok yakıştı

Ataman, kariyerindeki Avrupa kupalarını dörtledi.

Anadolu Efes, süper yıldızlarına eklediği veteran milli gururları Pau Gasol ile son yılların en büyük bütçeli takımı ve savunma baronu Barcelona’yı Ergin Ataman’ın koçluk resitaliyle, oyunu gergef gibi dokumasıyla yenmeyi başarıp kupayı kaptı. Her yıldız oyuncunun yetkin koç olamayacağını yaşayarak öğrendi Jasikevicius.

Ataman, bana korkulu rüyalar gördüren Barça’nın pota altındaki sert kabuklu kalınlığını dönüşümlü oynattığı Sertaç, Pleiss, Dunston, Singleton ve Moerman gibi iyi savunmacı 4 numaralarla dengeledi. Üstelik adam adamayla karışık kombine alan savunmasıyla kafalarını karıştırdı.

Barcelona’nın belalısı Larkin’i ilk 5’te başlatarak hücumu önceleme tavrını baştan koydu Ataman. Barça hücumda bizi dışarı ittiğinden sayı bulma çaremiz asistlerle beslenen Sertaç’ın pota altına yüklenmesi oldu. Ribaundları alamayınca hızlı hücumumuz başlayamadı. Aksayan Larkin’in yerine Micic direksiyona geçerek takımı toparladı.

O SENE BU SENEYMiŞ

Barça’yı grupta yendiğimiz önceki maçların skor adamları larkin, Micic, Beaubois ve Simon 4’lüsünü üçlükleriyle devreye bir türlü devreye sokamadık. Köln çocuğu Tibor Pleiss’ın üçlükleriyle akışı başlatarak oyuna tutunduk. Adam ve alan kombine savunmamız Barça’nın hücum etkinliğini azalttı. Üçüncü çeyrekte akıllı seçimle Larkin ve Micic’le penetrasyonu ve tempoyu artırdık. Bu ikili ilk defa birlikte maç sonunda MVP seçildiler.

Boş vitese atınca aktı gitti takım. Berabere girdiğimiz, ruhumuzu ağzımıza getiren son 5 dakikayı Larkin’in olağanüstü katkısıyla şampiyona yakışır dinginlikle ve topun kıymetini bilerek oynayıp, 2 saat süren muhteşem maraton sonrası Avrupa şampiyonu olduk.

Şampiyonluk çok yakıştı

Hemen Misli.com'a üye ol, iddaa heyecanını Misli.com'da yaşa...

False
Ünal Özüak
Ünal Özüak
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi

Diğer sporlar

Sıradaki Haber
Son dakika: Anadolu Efes, Barcelona'yı 86-81 yenerek THY Euroleague'de şampiyon oldu!
Türkiye Gine hazırlık maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte milli takımın hazırlık maçının ayrıntıları
Son dakika! UEFA Şampiyonlar Ligi Şampiyonu Manchester City'yi 1-0 yenen Chelsea oldu
Şampiyonlar Ligi finali ne zaman? Manchester City ile Chelsea şampiyonluk mücadelesi verecek!