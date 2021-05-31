Şampiyonluk çok yakıştı

Anadolu Efes, süper yıldızlarına eklediği veteran milli gururları Pau Gasol ile son yılların en büyük bütçeli takımı ve savunma baronu Barcelona’yı Ergin Ataman’ın koçluk resitaliyle, oyunu gergef gibi dokumasıyla yenmeyi başarıp kupayı kaptı. Her yıldız oyuncunun yetkin koç olamayacağını yaşayarak öğrendi Jasikevicius.

Ataman, bana korkulu rüyalar gördüren Barça’nın pota altındaki sert kabuklu kalınlığını dönüşümlü oynattığı Sertaç, Pleiss, Dunston, Singleton ve Moerman gibi iyi savunmacı 4 numaralarla dengeledi. Üstelik adam adamayla karışık kombine alan savunmasıyla kafalarını karıştırdı.

Barcelona’nın belalısı Larkin’i ilk 5’te başlatarak hücumu önceleme tavrını baştan koydu Ataman. Barça hücumda bizi dışarı ittiğinden sayı bulma çaremiz asistlerle beslenen Sertaç’ın pota altına yüklenmesi oldu. Ribaundları alamayınca hızlı hücumumuz başlayamadı. Aksayan Larkin’in yerine Micic direksiyona geçerek takımı toparladı.

O SENE BU SENEYMiŞ

Barça’yı grupta yendiğimiz önceki maçların skor adamları larkin, Micic, Beaubois ve Simon 4’lüsünü üçlükleriyle devreye bir türlü devreye sokamadık. Köln çocuğu Tibor Pleiss’ın üçlükleriyle akışı başlatarak oyuna tutunduk. Adam ve alan kombine savunmamız Barça’nın hücum etkinliğini azalttı. Üçüncü çeyrekte akıllı seçimle Larkin ve Micic’le penetrasyonu ve tempoyu artırdık. Bu ikili ilk defa birlikte maç sonunda MVP seçildiler.

Boş vitese atınca aktı gitti takım. Berabere girdiğimiz, ruhumuzu ağzımıza getiren son 5 dakikayı Larkin’in olağanüstü katkısıyla şampiyona yakışır dinginlikle ve topun kıymetini bilerek oynayıp, 2 saat süren muhteşem maraton sonrası Avrupa şampiyonu olduk.

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