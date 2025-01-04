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Ünal Özüak
Ünal Özüak
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Sakin ve akıllı oynamanın ödülü

#Fenerbahçe#Euroleague#Anadolu Efes

Türk derbisinde evindeydi ama son 6 maçın 5’ini kevgir gibi savunması yüzünden ortalama 92 sayı yiyerek kaybetmiş olan Fenerbahçe Beko, istim üstündeki Anadolu Efes’e karşı kazanmanın sırrının iyi savunma yapmaktan geçtiğinin bilinciyle oyuna başladı.

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Plan doğru idi ancak koç Sarunas Jasikevicius gereğinden fazla rotasyon yapınca, etkili atarak bitirici oynayan Shane Larkin’in çekip çevirdiği Efes’i ilk yarıda teslim alamadı. Skoru dengede giden karşılıklı yoklama dakikalarında Anadolu Efes, Stanley Johnson jokeriyle fizikselliği sağlarken sakatlıktan dönen Dyshawn Pierre Fenerbahçe’nin olumlu işler yapan adamı oldu.

ANADOLU EFES POTA ALTINI YETERİNCE KULLANAMADI

Alışılmış şekilde Nigel Hayes-Davis’in ters eşleşmeden birebir sayı üretmesi tek hücum opsiyonu olmaktan çıkıp, başta Tarık Biberovic ve Marko Guduric olmak üzere diğer oyuncular da katkı vermeye başlayınca Fenerbahçe hücumu toparlandı ve ‘bir sizden, bir bizden’ giden üçüncü çeyrekte avantajı yakaladı. Oyunun Fenerbahçe’nin kontroluna geçmesinden itibaren, karşılaşmada yaptığı bütün doğruları unutan Anadolu Efes’in bu adrenalini yüksek maç sonunu kaldıramayan çaylak koçu Tomislav Mijatovic reaksiyon vermekte gecikip pota altını kullanma silahını tamamen ihmal etti. Diğer taraftan Fenerbahçe sakin ve akıllı oynadı ve ligin zirvesine geri dönüş müjdesi veren mükemmel bir galibiyet hediye etti coşkulu taraftarına.

Gözden KaçmasınFenerbahçe Beko 84–76 Anadolu Efes (Euroleague maçı)Fenerbahçe Beko 84–76 Anadolu Efes (Euroleague maçı)Haberi görüntüle
#Fenerbahçe#Euroleague#Anadolu Efes
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