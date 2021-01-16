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Haber Giriş: 16.01.2021 - 06:28 | Son Güncelleme:

Operasyonda mutlu son

Ünal Özüak
Ünal Özüak
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Ünal Özüak
Ünal Özüak
Operasyonda mutlu son
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Son sekiz için adlarına yaptırdığım rezervasyonu bozmadan, çift maç #EvdeTürkKazanır haftasını başarıyla kapadı Fenerbahçe.

“Pana ne oldu sana?” dedirtecek kadar eski günlerinden uzak Panathinaikos dün takımın başına gelen Kattash’la İstanbul’da ‘ikili oyunlar-devrilen uzunlarla’ yarı saha basketbolu oynayarak yılın en az skor atma 74 sayı eşiği aşarak peş peşebeşinci galibiyetini almaya kafayı takmış Fenerbahçe kayasına fena tosladı. Yayın dışından keskin nişancıları ile ortalama yüzde 40 sayı bulan Fenerbahçe evinde dik durmayı başardı. Skor liderliğine eline alıp bırakmadı ve 100 sayı atarak önemli bir maç daha net kazandı.

SERİYİ BEŞLEDİK

Geçmiş yıllardaki evini rakibe cehenneme çevirme alışkanlığı salonda az seyirciyle keyifle söylenen İzmir Marşıyla birlikte geri döndü Fenerbahçe’nin. Daha ilk çeyrekten buldozer gibi geçtik rakibin üzerinden. Heyecan sevdiğinden olsa gerek sürekli adam değiştirip konsantrasyonumuza fren yaparak, yüreğimizi ağzımıza getirip, Pana’yı bir süre oyunda tuttu bizim koç. Neyse ki Bartel’siz gecede özgüveni perçinlenmiş Ahmet çok iş yaptı boyalıda. Maçın hikayesini üçüncü çeyrekte yazmayı seven takım Fenerbahçe Guduric şefliğinde onu yalnız bırakmayan Lorenzo Brown, Nando de Colo ve Edgaras Ulanovas’la fiziksel muhteşem resital vererek maçı teslim aldı.

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Ünal Özüak
Ünal Özüak
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