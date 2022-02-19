MENÜ GİRİŞ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerYazarlar Yazıları Ünal Özüak YazılarıOlağan şüpheliler finalde
GeriÜnal Özüak Olağan şüpheliler finalde
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yazarlar
Haber Giriş: 19.02.2022 - 06:28 | Son Güncelleme:

Olağan şüpheliler finalde

Ünal Özüak
Ünal Özüak
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Ünal Özüak
Ünal Özüak
Olağan şüpheliler finalde

Fenerbahçe kör dövüşünden galip çıktı. Efes, Daçka’yı yanına yaklaştırmadı.

Hani “Hayatta başarılı olmak, iyi bir ele sahip olmak değil, kötü bir eli akıllıca oynamaktır” derler. Akıllıca demeyelim ama şartları olumlu değerlendiren Fenerbahçe bu kör dövüşü maçın kendini finale atan tarafı oldu. Sarı kırmızılılar hızlı başlayan rakibini kısa sürede yakalayıp ortada gidecek temposuz şekle soktu oyunu. Tüm marifeti perimetre çevresine dizilip, boşluk bulanın dış şutuyla sayı kollamak olan Galatasaray’ın skoru, isabet duaları 35’te 5 (%15) ile tutmayınca maça ortak olma şansı hiç olmadı.

Hücumlarını bir türlü çeşitlendiremedi taraflar, keçi boynuzu kıvamında ne uzadılar ne de kısaldılar. Kaos içerisinde acemice hatalar birbirini kovalarken hakem Emin Moğulkoç seyircili oynama sevincimizi kursağımızda bıraktı. Salon boşaltıldıktan 1 saat sonra iyice soğumuş Galatasaray tekrar maça dönemeden havlu attı. Klasik müzik konseri değil ki bu... “Okullar olmasa ne güzel olurdu eğitim” anlayışsızlığı.

Fenerbahçe Beko 64-49 Galatasaray NEF / Maç sonucu
Fenerbahçe Beko 64-49 Galatasaray NEF / Maç sonucu

HAKEM MAÇIN ÖNÜNE GEÇMEMELİ

Karşılıklı küfürlü tezahüratı minimize ederek maçı oynatacaksın, her fırsatta teknik faul çalmak için koçların üstüne gitmeyeceksin ki ben seni alkışlayayım.

Anadolu Efes’in ağır favori olduğu diğer yarı final maçında her geçen gün daha iyi basketbol oynayan Darüşafaka’yı kararlı tempoyla maça sokmadı Efes. Her türlü iyi oynayan Efes sert savunmasını bütün maça yayarak çekişmeye mahal vermedi.

Yeni nesil ezeli rekabet pazar günü. Burak Elmas’a duyurulur; diğeri ces’t fini (bitti).

Türkiye Kupasında finalin adı belli oldu: Fenerbahçe Beko-Anadolu Efes
Türkiye Kupası'nda finalin adı belli oldu: Fenerbahçe Beko-Anadolu Efes
False
Ünal Özüak
Ünal Özüak
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi

Diğer sporlar

Sıradaki Haber
Konyaspor 4-4 Kasımpaşa / Maç sonucu ve özeti
Çaykur Rizespor 0-2 İstanbul Başakşehir / Maç sonucu
Fenerbahçe Beko 64-49 Galatasaray NEF / Maç sonucu
Süper Lig'de bu hafta hangi takımların maçı var... İşte 26. haftanın fikstürü