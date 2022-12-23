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HABERLERYazarlar Ünal Özüak Obra usta bir kez daha çırağı Itoudis'in kulağını çekti
Ünal Özüak
Ünal Özüak
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Obra usta bir kez daha çırağı Itoudis'in kulağını çekti

#Obradovic#Partizan#Euroleague

Galiba boynuzun kulağı geçmesini çok bekleyeceğiz. İtoudis, 2013-2020 arası koçluğu sırasında 2017’de Avrupa Şampiyonu yaptığı Fenerbahçe’ye karşı Euroleague’de oynamak için ilk defa İstanbul’a gelen Obradovic ustasından, 13 yıllık Panathinaikos birlikteliğinden bakiye kalan derslerin bir acısını daha aldı.

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Biz de kerametin kimde olduğunu anladık. Usta-çırak satrancı açılışında; fiziksel olarak güçlü, atlet ve etkili Partizan’ı başta teslim alıp, işini sona bırakmamak için, koşarak geçiş hücumlarıyla potaya giderek agresif başladı Fenerbahçe.

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Hücumumuz şuta dayalı olduğundan (24’e 6 üçlük isabetle) çember sevmeyince skoru ilk yarı boyu ele alamadık bir türlü. Aldıkları ribaundlarla hızlı hücumu yeğleyerek çembere yönelmek Obradovic’in karşı hamlesiydi. Partizan çareyi topa baskı yapmakta ararken direksiyona geçen Wilbekin de üçlüklerle hücumumuzu çeşitlendirirken Pierre ve Hayes-Davis sahanın iki tarafında verimliliklerini katlayarak son çeyreğe 6 farkla önde taşıdılar takımı. F.Bahçe’de üç sezon oynayıp 2017 şampiyonluğunun mimarlarından olan James Nunnally akşamki suskunluğunu son çeyrekte aşarak oyuna ağırlık koymasıyla skoru yakaladılar ve maçı 3.5 saniye kala verdik.

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#Obradovic#Partizan#Euroleague
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