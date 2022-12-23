Obra usta bir kez daha çırağı Itoudis'in kulağını çekti

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Biz de kerametin kimde olduğunu anladık. Usta-çırak satrancı açılışında; fiziksel olarak güçlü, atlet ve etkili Partizan’ı başta teslim alıp, işini sona bırakmamak için, koşarak geçiş hücumlarıyla potaya giderek agresif başladı Fenerbahçe.

GENE SON TOP YENİLGİSİ

Hücumumuz şuta dayalı olduğundan (24’e 6 üçlük isabetle) çember sevmeyince skoru ilk yarı boyu ele alamadık bir türlü. Aldıkları ribaundlarla hızlı hücumu yeğleyerek çembere yönelmek Obradovic’in karşı hamlesiydi. Partizan çareyi topa baskı yapmakta ararken direksiyona geçen Wilbekin de üçlüklerle hücumumuzu çeşitlendirirken Pierre ve Hayes-Davis sahanın iki tarafında verimliliklerini katlayarak son çeyreğe 6 farkla önde taşıdılar takımı. F.Bahçe’de üç sezon oynayıp 2017 şampiyonluğunun mimarlarından olan James Nunnally akşamki suskunluğunu son çeyrekte aşarak oyuna ağırlık koymasıyla skoru yakaladılar ve maçı 3.5 saniye kala verdik.