Moerman böyle istedi

Ataman’ın ilaç olarak düşündüğü gömülü savunmayı hızlı hücumla delmeyi yeğledi Kokoskov. Sayı kısırlığı çekilirken Larkin’in sahaya girmesiyle oyun birden açıldı ve karşılıklı üçlükler yağdı. Efes’in, Doğuş ve Tolga ile oynayarak dış sayı kapasitesini düşürüp gaz kestiği frekanslarda Fenerbahçe topu iyi paylaşarak oyuna yapıştı.

VESELY DEVREYE GiREMEDi

De Colo (7’de 0), Guduric (8’de 1) ve Melih vb. olağan başarılıları (!) suskun kalırken, sayı özürlü Fenerbahçe’yi sırtlamak bir süre kendini aşan çaylak Tarık Biberoviç’e kaldı.

25 sayı, 12 ribaundla double-double yapan oynayan Moerman’ın sıcak eli Fenerbahçe’nin 7 sayı barajında yakın ara giden skoru kapatmasına müsaade etmedi. Kokoskov’un tek başına Olimpiakos maçını almış Vesely’yi bir türlü devreye sokamaması anlaşılır gibi değildi.

FENERBAHÇE YETiŞEMEDi

Son çeyreği kısalarak oynayan iki takımdan Fenerbahçe, kurusıkı atarak demir döven Anadolu Efes’i yakalama noktasına 1-2 kere geldi ama cankurtaranlar Micic ve Simon pilotajında, oturmuş takım farkıyla, ligde namağlup liderliği kaptırmadı.

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