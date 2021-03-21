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Haber Giriş: 21.03.2021 - 06:28 | Son Güncelleme:

Memnun oldular ama yeterli olur mu bilinmez

Ünal Özüak
Ünal Özüak
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Ünal Özüak
Ünal Özüak
Memnun oldular ama yeterli olur mu bilinmez

Ekrem Memnun yönetimindeki Galatasaray, Bahçeşehir Koleji önünde çok değerli bir galibiyet aldı.

AVRUPA liglerinden elini ayağını çekip ligde tarihinde ilk defa küme düşme eşiğine gelince koçunu değiştiren ve kadın basketbolundan tanıdığımız, “Onların başında kalsa çok daha iyi olurdu” diye düşünmeden edemediğim Ekrem ile Memnun (!) olmayı arayan Galatasaray, mutlu yakın gelecek için ‘yetmez ama evet’ şeklinde rahat bir galibiyet aldı Bahçeşehir Koleji karşısında. Kapanan kulüplerle sıkıntılı bir dönemden geçen basketbolumuza yeni bir anlayış getirmiş Bahçeşehir Koleji hücumunu çok maksatlı transferi Stimac’la boyalı alana yüklenirken, taraflar birbirlerini yoklayarak geçirdiler ilk yarıyı.

BÜYÜK DÜŞÜNMEK GEREK

G.Saray durağan başlayınca Bahçeşehir Green ve Muratcan Yıldızlı ile maça iyice asıldı. Yılların eskitemediği Motum imza atışları ve Göksenin isabetli üçlükleriyle Galatasaray’ı sırtlayan oyuncular olurken, maç iyice ‘bir sizden, bir bizden, atan kazanır’ havasına büründü. İsmet Akpınar bekleneni veremezken, konuk Bahçeşehir Koleji doğru atışları bulamadı. Son kaos çeyreğinde Bahçeşehir, rakibinin Jordan Crawford ve Pierre Jackson’la şova dönüştürdüğü maç sonunu bitirme deneyiminin üstesinden gelemedi ve sahadan mağlup ayrılarak üst üste dördüncü yenilgisini aldı.

BÜYÜK YIKIM OLUR

Başkanlık seçimleri yaklaşan Galatasaray’ın yıllardır öğüt verdiğimiz ‘şubeye bağımsız başkan’ formülünü artık bu yıl hayata geçirmesi dilerim. İsim haklarının verilerek Galatasaray isminin önüne marka logosu gelmesinden daha büyük yıkımdır ‘küme düştüler’ damgası yemek.

Memnun oldular ama yeterli olur mu bilinmez

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Ünal Özüak
Ünal Özüak
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