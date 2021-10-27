Mehterbaşı tekliyor

Biri megafonunu alsın eline ve mehter yürüyüşündeki ‘2 ileri 1 geri’ söyleminin uydurma olduğunu anlatsın koç ZORDAvic’e. Bunun doğrusu; yürüyüş yapılırken her üç adımda sağa ve sola dönülüp selam verilir. Yürüyüşlerde geri adım atılmaz, daima ileri gidilir...

Keskin sirke küpüne zarar misali koçun elinde yanlış yönlendirilen Yeniçeri bandosu Mehteran’a döndü Fenerbahçe... Toparlandı, yeniliyor ama iyi oynuyor diyorsun... Gidiyor, olmadık maç kaybediyor. 5-0’la İstanbul’a gelen, Euroleague’de namağlup olan Barcelona’ya sadece sert savunmasıyla kafa tutabileceği bilinciyle Fenerbahçe, tutmanın yanı sıra atmaya da kararlı Vesely coşkusuyla şık sayılar bularak girdi maça.

KURCALAMAK BOZUYOR TAKIMI

Düşük verimlilikle en kötü gecesini yaşayan Mirotic demirleri döverken, çok fazla oyuncu değiştirerek konsantrasyon kaybedince vurup geçemedik. İleride iken momentumu kaybedip ilk yarı bitmeden Barça’nın oyuna tutunmasına fırsat verdik. Gerisi çorak söküğü gibi geldi maalesef. Kaybediyoruz telaşıyla; hücum ribaundu verdik ve adam değiştirme savunmasında aksadık. Kaçırdıklarını alıp tekrar attılar. Erken gelip savunmaları oturmadan kullandığımız topları basit hatalarla kolay harcadık. Şehmuz’un potaya giderek hücumu akıtmasıyla üçüncü çeyrekte yakaladık oyunu. Guduric de geçmişini hatırlatan sayılar buldu ama sonunu getiremedik ve maç 6.2 saniye kala kaçtı gitti elimizden.