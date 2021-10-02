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Haber Giriş: 02.10.2021 - 06:28 | Son Güncelleme:

Küçük devimizi kaybettik

Ünal Özüak
Ünal Özüak
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Ünal Özüak
Ünal Özüak
Küçük devimizi kaybettik

Lakabı ‘Küçük’ kendi büyük adam Nur Germen basketbol ailesini yasa boğarak aramızdan ayrıldı.

Mekanı cennet olacağı kesindir çünkü sevgili dostum Nur, eşi bulunmaz, dünya beyefendisi adamdı. Çekişmenin ve yarışmanın bol olduğu basketbol ve günlük hayatında tek bir kişiyle problem yaşamamış, herkes tarafından sevilen ve sayılan adamdı Nur. Oyunculuğu, sahanın iki tarafında hem savunmada hem hücumda mükemmeldi.

Ankara TED Kolejliler ekolünden yetiştiği için basketbolu çok iyi bilir ve oyunu çok iyi okurdu. Asist kavramı istatistiklerde onun zamanında olsa, pivotları en iyi besleyen ‘Küçük’ açık ara her sezon asist kralı olurdu. İkili oyun ve ‘perdele devril’leri basketbolumuza kazandıran isimdir.

Pivotların istediği en iyi pasları verir ve savunması onu ihmal edip içeri kapandığı zaman da cezayı keserdi. Koçluğun ötesinde ağabeylik yapardı çalıştırdığı takımlarda.. Takımlar derken, gönlünü ve yüreğini verdiği tek takım Galatasaray’dı. Basketbolumuzun semasından bir yıldız daha kaydı ve çok ama çok eksildik...

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Ünal Özüak
Ünal Özüak
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