Korkarım buraya kadar

Yıllardır biteviye, oyun kurucuya tapan basketbol oynayan Anadolu Efes’in başına gelen de böyle bir nedensiz tükenmişlik.

Ataman sistem güncellemesi yap(a)madığından alabora oldular. ‘Türk işi Japon işi bunu yapan iki kişi’ filan değil, bilmeyen kalmadı; Efes’in kazan/kaybet aplikasyonunun kodu 80... Koşarak tempolu oynayıp 80 üstü sayı atarsa kazanıyor, sete set kalırsa düşük skora mahkûm oluyor. Sürdürülebilir üçlük tehditi de kalmadı Anadolu Efes’in. Attıklarının yüzde 19’u ancak girdi. Larkin olmayınca 21’de 4 üçlük ile maç kurtarılamıyor. Ribaundçu Zenit ikinci şans topu da kullandırmayınca 80 sayı atmak daha baştan hayal gibiydi zaten.

XAVI PASCUAL YİNE KAVİYDİ

Aralarındaki rekabette Ataman’a 11’e 1 üstünlüğü olan Xavi Pascual dün akşam da boyalı alanı kapatan fizikli beşlerle oynayarak istediğini aldı. Micic’in forvetlere pas geçirme kanallarını kapatarak birebir içeri gitmeye zorladılar onu.

Simon ve Beaubois yükü almakta yeterli olamadılar. Organize basketbol oynayan Zenit korktuğumuz gibi Loyd, Baron ve kalp kıran smaçlarıyla Poythress’le topları az ve öz kullandı. Savunmayı sert tutarak oyunda kaldık ve sadece tek sayı geride gittik araya: 36-37. İkinci yarıda film koptu. Diriliş beklerken tükeniş izledik. Ev sahibinin de ahım şahım bir şey oynamamasına, düşük skorda kalmasına rağmen... Acemilikler sarmalı içerisinde son yarıda yaşanan olumsuzluğu kendimiz yarattık. Korkuyorum, çünkü haftaya da burada CSKA’yla oynayacağız