Geçen sezon tamamlanamayan EuroLeague’in son şampiyonu CSKA’nın koçu Itoudis “Genel tablo her geçen gün daha kötüye gidiyor. EuroLeague, yarışmacı tarafını ve eşitlik anlayışını kaybediyor” derken yerden göğe haklı. Ancak virüse teslim olmamak, toplu morali dinç tutmak adına, bu diyardan gidemeyeceğimize göre bu illetle maç oynayarak mücadele etmek doğru yol. Nitekim dün akşam Rus ekibinde COVID-19 testleri pozitif çıkan ve iyileşme sürecinde olan Antonov, Milutinov, Strelnieks ve Lopatin yoktular.

WILL CLYBURN KAPTI KAÇTI!

Atar damarlarından yoksun CSKA’ya el değiştiren beraberliklerle kafa kafaya uzatmaya giden maçtan sonra tek sayı farkla

yenildikleri için kızamıyorum. Salonda seyirci yok ama yoğuşmuş, kazanmaya odaklanmış Fenerbahçe ruhu vardı. Skorborda yansımadı ama 21 sayı üreten Nando de Colo başta olmak üzere oyuncuların gayreti, koçun akıllı yönlendirmesiyle takımın kazanma hırsı

geri geldi. Bu sinerjiden, Mike James, Shengelia ve Will Clyburn üçlüsünün taşıdığı CSKA da nasibini alacaktı neredeyse ama Clyburn gecemizin şenlenmesine müsaade etmedi. Köprünün altından daha çok sular akar... Biz önümüze bakalım.