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Ünal Özüak
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Keskin sirke küpüne zarar

#Ergin Ataman#Panathinaikos#Basketbol

Gerginlikten beslenme alışkanlığı olan Ergin Ataman yeni bir olay daha çıkardı.

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Panathinaikos’un başında İstanbul’da Galatasaray ile oynadığı hazırlık maçı bittikten sonra Fenerbahçe-Galatasaray derbisine gönderme yaparak ‘3-1’ hareketini yaptı. Ataman ya yakın zamanda Fenerbahçe’ye, Kadıköy’e geleceğini unutuyor ya da gerginlik tohumları atarak Fenerbahçe’nin ve seyircisinin sinir uçları ile oynamaya çalışıyor. A Milli Takım Başantrenörü şapkası olan birisi için çok da güzel hareketler değil bunlar. Gün gelir kendi kaosuna kapılıp gidiverir. Nitekim daha sezon başlamadan Fenerbahçe’nin haklı tepkisiyle karşılaştı. Kardak Kayalıkları’na çıkar gibi Panathinaikos’un başında gittiği Güney Kıbrıs Rum Kesimi’nde pankart krizini yaşadı ama hâlâ ders almıyor maalesef.

#Ergin Ataman#Panathinaikos#Basketbol
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