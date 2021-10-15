'Kazan'dibi iştah açtı!

Euroleague’i oluşturan 18 takımın hemen tamamı ilk sekiz adayı. Aynı zamanda tamamı da klasmana giremeyebilirler... Ganyanı olmayan ligde evinde oynadığın her maç ilk sekiz vizesi gibi... Mutlaka kazanman lazım. Önceki üç maçında ilk yarılarda oynadığı savunmadan başlayan başarılı basketbolunu maç sonlarına taşıyamaması Fenerbahçe’nin olumsuz yanıydı. Dün gece bunun üstesinden gelerek oyundaki etkinliğini bütün maça yaymayı mükemmel becerdi sarı lacivertli ekip. Oyuna dağınık başlayan, ideal beşlerini bulmak için sürekli oyuncu değiştiren, boş gidip boş dönen her iki takım, birbirlerini dışardan ısırırken, sıcak eliyle maçı bize çeviren Nando De Colo oldu.

HER ŞEY DAHA GÜZEL OLABİLİR

Galibiyete acıkmış Fenerbahçe ritmini bulunca bütün yıldızlar geçmiş güzel günlerini hatırlayarak klaslarını sahaya yansıttı. Temsilcimiz farkı açarken sayı atamaz hale gelen, üçüncü çeyrekte 5 sayıda kalan, dişe göre rakip Kazan’ı skoru ikiye katlayarak söndürdü. Fenerbahçe amaçsız koşmayıp, fast break sonunu geçiş oyunlarıyla değerlendiren komple katı ve kararlı bir takım hüviyetini yavaş da olsa giderek kazanıyor.

İşin güzel tarafı Guduric, De Colo, Vesely, Shayok, Pierre, Polonara vb. olağan sayı makinaları daha yüzde 40’larına bile ulaşmadılar... Yıldızları henüz ışık vermeyen takım düşük skorla da olsa maç kazanıyorsa... Her şey neden daha güzel olmasın?