'Kayıkçı kavgasını bırakın' uyarısı!

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Eurobasket 2025 elemelerinde finallere katılma hakkını zaten elde etmiş olmanın aymazlığına düşen millilerimiz İtalya’dan rövanş almaya çıktı fakat farklı yenilerek ikinciliğe geriledi. Eylül ayında dört ayrı ülkede yapılacak şampiyona için yer ve rakip seçme maçında yıldızlarından yoksun kadroyla gelmiş ve fakat kısır skorlu gecede bütün maçı hakim sürdüren İtalya’nın etkinliğini sonlandırmak adına değişik beşler denendi. Kenar yönetiminin konsantrasyon eksikliği maalesef oyunculara da yansıdı. Savunma geçirgenliğini ve hücum efor yoksunluğunu bir türlü aşamadık.

PiRUS SAVAŞI BİTSİN ARTIK

Ergin Ataman’ın yaptığı futbol skoru işareti sonrası gelişen Fenerbahçe protestosuna karşı federasyon tarafından çağrılmayan Fenerbahçeliler; Sertaç, Melih ve Tarık’ı çok aradık. Bu yenilgiden ders alarak aklımızı başımıza toplayalım.

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Kazananı olmayan bu Pirus Savaşı’nı sonlandıralım. Alperen’in de katılmasıyla güçlü bir yapıya kavuşacak milli takımımızın madalya şansı var. Bunu kaprislere kurban etmeyelim.