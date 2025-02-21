×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL TENİS VİDEO
HABERLERYazarlarÜnal Özüak'Kayıkçı kavgasını bırakın' uyarısı!
Ünal Özüak
Ünal Özüak
Ünal ÖzüakYazarın Tüm Yazıları

'Kayıkçı kavgasını bırakın' uyarısı!

#Eurobasket 2025 Elemeleri#Türkiye#İtalya

İtalya karşısında kadroda olmayan Sertaç, Melih ve Tarık'ı çok aradık.

Haberin Devamı

Eurobasket 2025 elemelerinde finallere katılma hakkını zaten elde etmiş olmanın aymazlığına düşen millilerimiz İtalya’dan rövanş almaya çıktı fakat farklı yenilerek ikinciliğe geriledi. Eylül ayında dört ayrı ülkede yapılacak şampiyona için yer ve rakip seçme maçında yıldızlarından yoksun kadroyla gelmiş ve fakat kısır skorlu gecede bütün maçı hakim sürdüren İtalya’nın etkinliğini sonlandırmak adına değişik beşler denendi. Kenar yönetiminin konsantrasyon eksikliği maalesef oyunculara da yansıdı. Savunma geçirgenliğini ve hücum efor yoksunluğunu bir türlü aşamadık.

Gözden KaçmasınTürkiye 67-80 İtalya (EuroBasket Elemeleri)Türkiye 67-80 İtalya (EuroBasket Elemeleri)Haberi görüntüle

PiRUS SAVAŞI BİTSİN ARTIK

Ergin Ataman’ın yaptığı futbol skoru işareti sonrası gelişen Fenerbahçe protestosuna karşı federasyon tarafından çağrılmayan Fenerbahçeliler; Sertaç, Melih ve Tarık’ı çok aradık. Bu yenilgiden ders alarak aklımızı başımıza toplayalım.

Haberin Devamı

Kazananı olmayan bu Pirus Savaşı’nı sonlandıralım. Alperen’in de katılmasıyla güçlü bir yapıya kavuşacak milli takımımızın madalya şansı var. Bunu kaprislere kurban etmeyelim.

#Eurobasket 2025 Elemeleri#Türkiye#İtalya
Yazarın Tüm Yazıları

DİĞER YAZARLARIMIZ

Hayaller ve gerçekler!

 BANU YELKOVAN
BANU YELKOVAN

Nelsson + Lemina + 8 milyona mâl olan tuhaf transfer:…

 UĞUR MELEKE
UĞUR MELEKE

Derbiyi yabancı hakemin yönetme ihtimali %51!

 MEHMET ARSLAN
MEHMET ARSLAN
TÜM YAZARLARIMIZ