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Kapasitemizi sınayamadık. Karınca gibi değil, ağustos böceği gibi davrandık.

BRiTANYA BÜYÜK ÇEMBER KÜÇÜK

Bütün sene ‘Pencereler yüzünden NBA’cileri getirtemiyoruz’ diye ağlıyoruz. Hepsi İstanbul’daydı ama İngiltere’ye götürmedik. ‘İzin alamadık’ bahanesi civciv maması kıvamında. Yalnız ve cesur Larkin’den başka hedef maçları oynayacak oyunculardan yoksun takımla oynadığımız bu kostümlü provada dağınık ve hedefsiz hücumumuzdan Ergin Ataman’ın daha bu takıma dokunmamış olduğu gözüktü.

Neyse ki Büyük Britanya bildik bileli basketbola Fransız! Yabancı oyuncular arkasında bekleyip dublör kalmak yüzünden maç oynama becerisi eksik olan millilerimiz, sonuna doğru farkı açtıkları keçiboynuzu kıvamında bir maç oynadı Britanya karşısında...