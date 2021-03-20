Kardeş payı yaptılar

Birlikte yıllardır Avrupa parkelerinin dumanını atan perilerimizin ayak seslerini özlemişiz. En son 2017’de final oynayan Fenerbahçe yıllar sonra Salamanca’da yapılan Euroleague çeyrek final ikinci maçına ezeli rakibi Galatasaray karşısında ilk maçta sağladığı 17 sayı farklı avantajla başladı ama avantajın yanına galibiyet ekleyemedi.

FORMANIN HAKKINI VERDiLER

Erkek takımları küme düşme eşiğinde olan Galatasaray kadınları ise şube yönetiminin başta koç seçimi olmak üzere yapageldikleri sarmal hatalara aldırmadan formanın hakkını vermek için direnç koyup maçı aldılar ezeli rakipten.. İlk maçı takımı adına rekor kıran Alina Iagupova ve Stokes takımlarını sürüklerken Galatasaray Russell ve arkadaşları ile 2.çeyrekteki etkin oyunuyla soyunma odasına başa baş gitti.

GEREKSiZ TELAŞ YAPTILAR

İlk maçın 2. yarısında fark atan F. Bahçe gereksiz yere cebindeki farkı koruma stresini girerek momentumu elinde kaçırdı. Whitcomb, Prince ve Steinberga’nın performansları maçı G.Saray’a kazandırırken, daha az yabancı ile oynayacağı ligimiz şampiyonluğu için iddialarını artırdı. Geceyi ‘galiptir bu yolda mağlup’ şeklinde kapatan F.Bahçe’nin yarı finaldeki rakibi Ekaterinburg. Alba Torrens, Courtney Vanderdsloot gibi yolu bizden geçmiş asları Eksterinburg’un. Zor maç olacak ama bizim de iyi gecemize denk gelirse geçen yıl finaller oynamadığı için açık kalan hesabı kapatabiliriz.

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