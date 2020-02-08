Kafalar karışık olunca

Sakatlarına rağmen koçlarıyla birlikte sözleşmelerinin üç yıllığına uzatılmasının kafa rahatlığıyla havasını bulmuş Maccabi varını yoğunu ortaya koyunca gerilimi yoğun bir oyun izledik. Hücum ribauntu canavarı Hunter’ın ikili oyunlarıyla onlar, Sloukas’ın üçlükleriyle biz sayı bularak ilk yarı sonuna kadar, itiş kakış, ortada götürdük oyunu...

BASİRETİMİZ BAĞLANDI

Üçüncü çeyrekte, vidaları sıkarak, yokluğunu hissettiğimiz savunma sertliğini arttırdık. Dar rotasyonla oynayan Obradovic doğru ellerle maçı kırma hücum yollarını sürekli aradı ama bir türlü gereken rüzgarı yakalayamadık. Sayı kısırlığı yaşayan Nando De Cola ve son maçın adamı Westermann’dan verim alamadık.

Hırslı D.Williams bizi taşırken Reynolds da onlara renk verdi. Kafa kafaya girdiğimiz son 10 dakikada skor sorumluluğu Nando’nun bire birlerine bırakıldı. Anlamsız top kayıpları yaparak 5 dakika sayı bulamadık. Eller soğuk, şut seçimleri yanlış olunca kendi çemberimiz bize ihanet etti. Bitime 4 saniye kala Hunter’ı pota altında serbest bırakmak yakışmadı.





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