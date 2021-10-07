Kadınların lideri Fenerbahçe!

FIBA Avrupa Kadınlar Ligi/Euroleague Women’da haftanın maçı olan Türk kadınlar derbisine; Tuğçe Canıtez’in “Gerçekten çok zor bir lig. Biz her zaman finale geldik ama o kupayı kaldırmak bir türlü nasip olmadı. İnşallah bu sezon o sezon olur...” şeklinde ifade ettiği gibi hep şampiyonluk eşiğinden dönen Fenerbahçe, 10-0’lık seriyle kararlı başladı maça.

Galatasaray her zamanki gibi Pelin Derya Bilgiç ile maça tutundu. Galatasaray’ın yeni ve doğru seçim transferi Tina Krajisnik sahanın iki tarafını da domine edince Cimbom maçı yakaladı.

G.SARAY'IN SOLUĞU YETMEDİ

Fenerbahçe’de yıldız Alina Iagupova başta alışılmışın dışında suskunları oynarken, birkaç gün önce takıma katılan Elizabeth Williams ve Kayla McBride Kanarya’yı sırtladılar. Covid dolayısıyla WNBA programı devam ettiği için orada oynayan aslardan yoksun iki takımda da önemli eksikler olmasına rağmen seyir zevki yüksek, sürekli öne geçeni değişen mücadelede iki taraf da geri adım atmadı.

Kafa kafaya girilen ikinci yarıda pota altından bulunan sayılarla seyreden oyuna özüne dönen Iagupova ve Williams’ın sıcak elleriyle üçlük isabeti de ekleyen Fenerbahçe, maçı bir daha kaptırmamak üzere ele geçirdi. Kaçtı arayı açtı. Kovalamacada Galatasaray’ın soluğu yetmeyince kendi evinde yenik ayrıldı sahadan.