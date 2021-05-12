MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerYazarlar Yazıları Ünal Özüak YazılarıKadın basketbolunun adı Fenerbahçe
GeriÜnal Özüak Kadın basketbolunun adı Fenerbahçe
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yazarlar
Haber Giriş: 12.05.2021 - 06:28 | Son Güncelleme:

Kadın basketbolunun adı Fenerbahçe

Ünal Özüak
Ünal Özüak
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Ünal Özüak
Ünal Özüak
Kadın basketbolunun adı Fenerbahçe

Duygu Asena “... yok” derdi ama bugün kadın basketbolunun şampiyonluk kürsüsünde Fenerbahçe kadınlarının adı fena halde VAR.

Evine döndü ama orada da tutunamadı Galatasaray. Sarı kırmızılılar, kenardan oynanan ikili oyunlarla, ilk iki maçta kullanamadığı Holingsvorth’la boyalı alana yüklenme planı ile oyuna başladı. Buna karşın Fenerbahçe Öznur Kablo, sert savunmayla beslediği hızlı hücum ritmini artırarak girdi maça. Iagupova ve McBride mükemmel ve estetiği yüksek performanslarıyla Fenerbahçe hücumunu renklendiren oyuncular oldular. Hücum ribaundlarına el koyan Fenerbahçe çift haneli farklarla önde koşuyor, Galatasaray Pelin Bilgiç’in özel gayretiyle kopmamaya çalışılıyor şeklini aldı maç. Savunmayı alana döndürerek Fenerbahçe’nin ritmini bozmaya çalıştı ev sahibi ama sarı lacivertliler geri adım atmadı.

EVİNE DÖN GALATASARAY

Kovalamaca ikinci yarıda da sürdü ancak G.Saray oyunu kıracak atağı bir türlü yapamayınca Fenerbahçe oyundaki akıcılığını sürdürüp farkı artırdı. Son çeyrekte G.Saray’ın canhıraş kaos zorlaması da dengeli sarı lacivertlileri bozmadı ve fazlasıyla hak ettikleri şampiyonluğa uzandılar. Böylelikle F.Bahçe’nin şampiyonluk sayısı 15, G.Saray’ın 13 oldu. Son sözümüz şu; yeniden yapılanır mısın ne yaparsın bilmem ama ezeli rekabete bir an evvel geri dön G.Saray

False
Ünal Özüak
Ünal Özüak
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi

Diğer sporlar

Sıradaki Haber
Konyaspor 1 - 1 Trabzonspor (Maç özeti ve golleri)
Beşiktaş 1-2 Fatih Karagümrük (Maçın özeti ve golleri)
Fenerbahçe 1-2 Sivasspor / Maç özeti
Gençlerbirliği Göztepe maçı saat kaçta, hangi kanalda?