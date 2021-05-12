Kadın basketbolunun adı Fenerbahçe

Evine döndü ama orada da tutunamadı Galatasaray. Sarı kırmızılılar, kenardan oynanan ikili oyunlarla, ilk iki maçta kullanamadığı Holingsvorth’la boyalı alana yüklenme planı ile oyuna başladı. Buna karşın Fenerbahçe Öznur Kablo, sert savunmayla beslediği hızlı hücum ritmini artırarak girdi maça. Iagupova ve McBride mükemmel ve estetiği yüksek performanslarıyla Fenerbahçe hücumunu renklendiren oyuncular oldular. Hücum ribaundlarına el koyan Fenerbahçe çift haneli farklarla önde koşuyor, Galatasaray Pelin Bilgiç’in özel gayretiyle kopmamaya çalışılıyor şeklini aldı maç. Savunmayı alana döndürerek Fenerbahçe’nin ritmini bozmaya çalıştı ev sahibi ama sarı lacivertliler geri adım atmadı.

EVİNE DÖN GALATASARAY

Kovalamaca ikinci yarıda da sürdü ancak G.Saray oyunu kıracak atağı bir türlü yapamayınca Fenerbahçe oyundaki akıcılığını sürdürüp farkı artırdı. Son çeyrekte G.Saray’ın canhıraş kaos zorlaması da dengeli sarı lacivertlileri bozmadı ve fazlasıyla hak ettikleri şampiyonluğa uzandılar. Böylelikle F.Bahçe’nin şampiyonluk sayısı 15, G.Saray’ın 13 oldu. Son sözümüz şu; yeniden yapılanır mısın ne yaparsın bilmem ama ezeli rekabete bir an evvel geri dön G.Saray