Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOLDÜNYA KUPASIPUAN DURUMUFİKSTÜRBASKETBOLVOLEYBOLYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERYazarlar Ünal Özüak Itoudis’in enerji ekonomisi az daha Fener’i yakacaktı
Ünal Özüak
Ünal Özüak
Ünal ÖzüakYazarın Tüm Yazıları

Itoudis’in enerji ekonomisi az daha Fener’i yakacaktı

#Fenerbahçe#Itoudis#Euroleague

19 sayı farkla girdiği son çeyrekte kilit adamları idareli kullanınca maçı tehlikeye soktu.

Haberin Devamı

Monaco’nun yıldızı Mike James’i Fenerbahçe koçu Dimitris İtoudis sezon ortasında CSKA’dan çok bencil oluşu nedeniyle kesmişti. Dün akşamki, hesap görme maçıydı. Ligin en iyi hücumcusu Fenerbahçe 40 dakika boyunca en üst seviyede performansla mücadele etme kararlılığındaydı. Monaco ise topa baskıyla oyunu hızlandırarak sarı lacivertlileri top kaybına sürüklemeyi kafaya koymuştu. Jordan Loyd’un köşe üçlükleri ve Motiejunas’la çembere etkili giderek skor liderliğini ele almak istediler ama pabuç bırakmadık. Yangın çıkarabilme potansiyeline sahip keskin nişancılar her iki tarafta da suskun olunca, ‘az hata yapmak’, ‘potaya gitmek’ ve ‘ikinci atış şansı vermemek’ maçın kilidi oldu.

Gözden Kaçmasın

EuroLeaguede Fenerbahçe Bekoya rakip dayanmıyorEuroLeague'de Fenerbahçe Beko'ya rakip dayanmıyorHaberi görüntüle

Mike James tek başına inisiyatif alırken, Johnathan Motley faul sayısını, İtoudis de oyunun kontrolünü elinde tutmakta başarılıydı. Nick Calathes ve Scottie Wilbekin, koçlarının takım oyunu isteğine mükemmele yakın cevap verdiler. Monaco tempo yaparak reaksiyon vermeye çalıştı ama Fenerbahçe dingin basketbolunu farka götüren sıcak el isabetleriyle süsledi. 19 farkla girdiği son çeyrekte çift maç haftası olduğunu düşünerek enerji ekonomisi yapan ve kilit adamları idareli kullanan İtoudis’in bu yaklaşımı maç sonunda ıstırap yaşatsa da rövanşı Mike James’e vermedi başarılı koç...

#Fenerbahçe#Itoudis#Euroleague
Yazarın Tüm Yazıları

DİĞER YAZARLARIMIZ

Valencia, Rusya’da olsa iki ayağını da kırabilirlerdi

 MURAT FEVZİ TANIRLI
MURAT FEVZİ TANIRLI

Messi’nin 110 dakika 11 saniyelik çilesi

 UĞUR MELEKE
UĞUR MELEKE

VAR yokken Hıncal Abi Var’dı

 MEHMET ARSLAN
MEHMET ARSLAN
TÜM YAZARLARIMIZ