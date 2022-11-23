Itoudis’in enerji ekonomisi az daha Fener’i yakacaktı

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Monaco’nun yıldızı Mike James’i Fenerbahçe koçu Dimitris İtoudis sezon ortasında CSKA’dan çok bencil oluşu nedeniyle kesmişti. Dün akşamki, hesap görme maçıydı. Ligin en iyi hücumcusu Fenerbahçe 40 dakika boyunca en üst seviyede performansla mücadele etme kararlılığındaydı. Monaco ise topa baskıyla oyunu hızlandırarak sarı lacivertlileri top kaybına sürüklemeyi kafaya koymuştu. Jordan Loyd’un köşe üçlükleri ve Motiejunas’la çembere etkili giderek skor liderliğini ele almak istediler ama pabuç bırakmadık. Yangın çıkarabilme potansiyeline sahip keskin nişancılar her iki tarafta da suskun olunca, ‘az hata yapmak’, ‘potaya gitmek’ ve ‘ikinci atış şansı vermemek’ maçın kilidi oldu.

Mike James tek başına inisiyatif alırken, Johnathan Motley faul sayısını, İtoudis de oyunun kontrolünü elinde tutmakta başarılıydı. Nick Calathes ve Scottie Wilbekin, koçlarının takım oyunu isteğine mükemmele yakın cevap verdiler. Monaco tempo yaparak reaksiyon vermeye çalıştı ama Fenerbahçe dingin basketbolunu farka götüren sıcak el isabetleriyle süsledi. 19 farkla girdiği son çeyrekte çift maç haftası olduğunu düşünerek enerji ekonomisi yapan ve kilit adamları idareli kullanan İtoudis’in bu yaklaşımı maç sonunda ıstırap yaşatsa da rövanşı Mike James’e vermedi başarılı koç...