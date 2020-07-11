İç güveysinden hallice

Yeni normalini izlediğimiz Fenerbahçe cephesinden gelen transfer haberleri “Bu yıl bize müsaade edin” havasında. Kadro mühendisliği olarak doldur boşalt yapıyorlar ama gelenlerin gidenleri çok aratacağı ayan beyan ortada. 20 yıldır NBA’de Avrupalı oyuncu asistan koçluğu yapan, Avrupa basketbolu ve basketbolcusuna yabancı, üç yıllık antlaşmasının bu yıl stajını yapacak koç Igor Kokoskov’un uzaktan kumandalı transfer çabası havanda su dövmeyi andırıyor. Liglerin başlaması olası 15 Ağustos’a kadar yardımcı koçlarından biri olduğu Sacremento Kings‘de, NBA maçlarından dolayı görevli olduğundan, koç arzuladığı takım kimyasını kulağa üflüyor.

BİR DERRICK WILLIAMS ETMEZ

Kimselerin talip olmadığı; Kanadalı forvet Dyshawn Pierre ve iyi olsa Jasikevicius’un diğer Zalgiris’liler gibi beraberinde Barcelona’ya götüreceği, Edgaras Ulanovas, Alman power forvet Bayern Münih’li Danilo Barthel, Darüşşafaka’nın tekne kazıntısı Johnny Hamilton... Vasat oyuncuların transferlerinin yanı sıra, geçen sezon Kızılyıldız’da oynayan Lorenzo Brown’la ve ilgileniliyor haberleri, olası küçülme, kabuğuna çekilme hakkında net fikir verdiği için, Obradovic arkasından takımda pamuk ipliğinde duran Vesely, Kostas ve De Colo gibi yıldızları da gidecekleri yoksa bile kaçırır. Olası transfer ve arayışları üst üste koysan Fenerbahçe’den ayrılarak Valencia ile anlaşan, fazla süre dahi alamayan, bir Derrick Williams etmez dersem abartmış olmam.

FIBA ATAKTA

ULEB Euroleague’i oynatmakta ayak sürüyünce FIBA atağa geçti. Eurocup’ın yerini doldurmayı kesin kafaya koymuş FIBA; Basketbol Şampiyonlar Ligi (BCL) 2020-21 sezonunun eleme turları ve normal sezon kura çekimi 15 Temmuz Çarşamba günü İsviçre’nin Mies bölgesindeki Patrick Baumann Basketbol Evi’nde gerçekleşecek. Basketball Champions League’in normal sezonunda mücadele edecek Galatasaray, Darüşafaka, Türk Telekom, Karşıyaka, Tofaş’dan oluşan beş Türk kulübü bu kupanın başatları. Futbolun UEFA Kupası ayarındaki 2. kupa Avrupa Kulüpler Birliği’nin elinden kaçıyor. Sıkı durmazlar, Eurolegue katılım ve ortaklık şartlarını kulüpler lehine revize etmezlerse onu da kaptıracaklar.