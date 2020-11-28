Hırvatistan önünde yanlış hesap perişanlığı

Dereyi geçerken at değiştirdik. A Milli Takım’da 2017’den beri; bir araya gelemeyen takımlar, değişen turnuva düzenleri ve farklı organizasyonlardaki çekişmeler nedeniyle zorlu bir dönemde koçluk yapan Ufuk Sarıca’nın görevine, tam da bir sonraki turda torbamızı belirleyecek hayati önemdeki Hırvatistan ve Hollanda maçlarına bir hafta kala son verdik. Hırvatistan karşısındaki kâbusu bizim gibi çaresizce

seyreden Orhun Ene’yi getiren Basketbol Federasyonu’nun akıl sır ermeyen farklı mağlubiyet olarak döndü maalesef.

Neyse ki Hırvatlar da sadece pasaportlarında ‘Hırvatistan’ yazan, bir avuç amatöre beş dakika mesafede, yıldız babaların 17 yaşındaki oğullarından oluşan, bir kadro ile gelmişti. Yıldızları Fenerbahçe’den tanıdığımız 36’lık veteran Roko Ukic. Varın gerisini siz hesap edin. Yoksa biz o kadar dağınık, birbirini ilk kez soyunma odasında gören bir kadroyla çıktığımız maçta çok daha ağır bir yenilgi alırdık.

LARKIN YALNIZ KALDI

İlk çeyrekteki 24-7’lık rakip vurgununu yerken, ilk kez milli forma giyen Shane Larkin şaşkın ördek gibi, hiçbir hasletini kullanamadan, oradan oraya savruldu durdu. Kendi sahamızda demir dövüp dururken Hırvatlar sahanın her iki tarafında ribaundlarda voleybol oynadılar. Hücum edemiyorduk ama savunma yapabilseydik bari! Ne gezer... Savunmamız da kevgir gibiydi.

21 sayı farklı girdikleri ikinci yarıda farkı korumaya çalışırken bocalamaya başladılar. Biz de yavaştan kendimize gelmeye başlayınca kaos moduna geldi maç ama sayı yapamadığımız için geri dönüş vizesi alamadık. ‘Milli Takım'da macera aranmaz’ hızlandırılmış kursu verdi Hırvatlar. Alperen Şentürk’ü kazanmamızın keyfi, bu eziyeti biraz çekilir yaptı. Yeni ekip, yeni kadro, yeni çilemiz bizim...

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