Harika kadınlar bir coştu pir coştu

Saha seçiminde verilen öncelikten, Fenerbahçe basketbol şubesinde son 8 yılda ilk defa Euroleague’de çeyrek finale kalamayan erkeklerin pabucunun dama atıldığı belli olmuştu. 8 kez Dörtlü Final’de yer alan kadınların fendi Fenerbahçe Safiport, başta ve sonda oynadığı müthiş basketbolla finale çıktı. Ülker Spor Salonu’nda FIBA Kadınlar Euroleague Dörtlü Finali’ne ev sahipliği yapan Fenerbahçe, USK Prag karşısında şampiyon gibiydi. WNBA’de ve Avrupa’da eş zamanlı olarak oynayabilen yabancı basketbolcular, Avrupa liglerine renk katıyor. Biz, Türkiye Basketbol Federasyonu gelecek sezondan itibaren kadınlarda yabancı oyuncu sayısını 3’le sınırladığı için elit basketbol keyfi adına son günleri yaşıyor.

ÇOK İYİ BAŞLADIK

Elizabeth Williams, Alina İagupova ve Satou Sabally ile olgunlaştırdığımız hızlı geçiş oyunlarımızla ev sahibi ağırlığını baştan koyduk oyuna. Prag, Thomas’la geri adım atmadı. İagupova’nın yanı sıra hartley üçlüklerle iç dış tehdidi artırdılar. Ortalama 81.6 sayıyla ligin en skorer takımı olan Prag pota altına yüklenerek, bizim çember dövüp top kayıpları yaptığımız fazda, Teja Oblak ile top paylaşımını iyi yapınca ve takım olarak iki misli fazla hücum ribaundu alınca 7 sayı önde gitti odaya.

HARİKA KADIN ‘FİNAL’ DEDİ

İlk yarı olumsuzluklarına bir de ‘maç gidiyor’ paniği eklenince son çeyreğe kadar oyunu yakalayamadık. Kenarın takımı çembere gitmeye yönlendirmesi akıllı seçim oldu. İagupova yorulmuştu ama Olcay Çakır’ın amansız baskısı, Kayla McBride ve Harika Kadınlar çizgi film karakterini yansıtan Zahui’nin üçlükleri enerjimize tavan yaptırınca son çeyrek maçla beraber tribünlerin de keyfi geri geldi ve Fener’e final çok yakıştı.