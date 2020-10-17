Haftayı yaşanmadı sayalım ama...

İstanbul’da hiç yenilmediğin, maç başı 10’la top çalmada ligin en hırsız takımı olmaktan başka vasat kadrolu Bayern’e baştan sona önde götürdüğün maçta son beş dakikada yenilirsen...

Üstelik hiçbir takımla F.Bahçe’yi yenememiş Trinchieri’ye ilk galibiyetini yaşatırsan kafada bir istifham belirir. Son 10 yılını Avrupa basketbolundan uzakta geçirmiş Kokoskov, efsane koçtan devraldığı, yeniden derlenmiş Fenerbahçe’de ‘bocalar’ endişelerim vardı zaten ama dün akşam maçı okuyamaması bunları katladı.

AMATÖRCE DAĞILDIK

Maça Vesely’i içerde iyi kullanarak 20 farklık giriş yaptık. Ulonavas Bayern’i teslim almamıza büyük katkı verirken, yağmur olduk yağdık. 28-9’luk ilk çeyrekten sonra koçun ikinci beşe geçmesi takımın konsantrasyonunu kaybettirdi.

2.yarıda bu gafleti değerlendiren rakip, Reynolds’la ribauntları toplayıp farkı eritti. Koçumuz maçın kaderini top elindeki De Colo ile Manitu arasındaki sevgiye bırakmanın bedelini ağır ödedi. Kadromuzun hayal ettirdiği basketbolu oynayamadan bir gece daha başımız önümüzde terk ettik sahayı.