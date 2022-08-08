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HABERLERYazarlar Ünal Özüak Gümüş madalyada kaldık ama altın dersler aldık
Ünal Özüak
Ünal Özüak
Ünal ÖzüakYazarın Tüm Yazıları

Gümüş madalyada kaldık ama altın dersler aldık

#Avrupa Basketbol Şampiyonası#Basketbol Geliştirme Ligi#Basketbol

Federasyonun 12 dev genç adamının eksikleri var.

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BGL Basketbol Geliştirme Ligi’ni kurup gençlerin uzun süre almalarını sağlayan, yıllardır alt yapıya öncelik veren federasyona teşekkür ederken, Avrupa ikincisi 18 Yaş Altı Genç Milli Takımımızı, milli umutlarımızı diri tuttukları için alkışlayalım... Samet, Berke, Arda, Kerem, Tan, Efe, Hamza... Bu isimleri basketbol tarihimize ‘gümüş çocuklar’ olarak kazıyalım... Salon ve kenar yönetimden motivasyon alamadığımızdan maçı yeterince isteyemedik ve gümüşte kaldık. Ama altın dersler aldık: Onların gençleri A takımlarında, EuroLeague’de oynarken bizim A takımlarımızda yabancılar cirit atıyor... Gençlere dakika bırakmadığından yakalayamıyoruz Avrupa’yı. Bu çocuklarımızı 18-22 yaş aralığında liglerimizde nasıl değerlendirebileceğimize ve onların potansiyellerinin A takımlara da aynı şekilde taşınmasını nasıl sağlayabileceğimize çalışmalıyız.

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U18 Basketbol Milli Takımı, Avrupa ikincisi olduU18 Basketbol Milli Takımı, Avrupa ikincisi olduHaberi görüntüle

SUSKUN VE ÇOK TELAŞLIYDIK

Dün, 2023’te Macaristan’ın düzenlenecek U19 Dünya Kupası’nda da boy gösterme hakkını cebimize koymuş olmanın özgüvenine rağmen, maça ürkek başlayarak fazla top kaybı yapma kötü alışkanlığını aşamadık. Alt yapıda hemen her kategoride şampiyon olan İspanyollar üçlük isabetlerle ve pota altımıza yüklenerek sayı üstünlüğünü buldular. Onların basketboluna mahkûm kalarak dümen sularından bir türlü kurtulamadık. Kenar yönetimimiz de oyuna hiç dokunamadı.

#Avrupa Basketbol Şampiyonası#Basketbol Geliştirme Ligi#Basketbol
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