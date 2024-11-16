Guduric ve Davis geceyi kurtardı

Haberin Devamı

Yenildikleri son Paris maçında karavana atarak çemberleri döven, hücum özürlü Zalgiris’in koçu Trinchieri’nin, Fenerbahçe’nin hızını keserek yarı saha basketbol oynatmak hesabını jokerimizi baştan çekerek bozduk. Oyun sonu adamı Hayes-Davis sırtı dönük hücum silahını hava atışından itibaren kullanarak girdi oyuna.

KAOSA PABUÇ BIRAKMADIK

Marşlar eşliğinde tepinen seyircisinin verdiği enerjiyle ‘dayak dövüş’ ölçeğine varacak derecede sert savunma yapan ev sahibi yıldıramadı sarı lacivertlileri. Az skorlu kısır hücum etkinliklerini tamamen Walker’ın teke tek zorlamalarına bırakınca, kombine savunmayla gazlarını alıp, akıllı, dingin ve isabetli hücum ederek 17 farkla gittik soyunma odasına.

SON TOPLAR DA BİZİ SEVİNCE

Maçı çevirmek için ikinci yarıda tam saha ‘yalancı zone press’ ve Francisco’yu da katarak çift guardlı hücum ederek yangın yerine çevirme atağı yaptı Zalgiris. Bu süreçte oyun kurucu yoksunluğundan top kayıplarımız arttı. 5 farkla önde girdiğimiz final çeyreğinde Guduric ve Hayes-Davis geceyi kurtarma rollerine dönüp, topun kıymetini bilerek oynadılar. Son toplar da bizi sevince Fenerbahçe kendisini ligin zirvesinde tutan bir galibiyet daha aldı.