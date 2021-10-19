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Haber Giriş: 19.10.2021 - 06:28 | Son Güncelleme:

Güç Fenerbahçe'de

Ünal Özüak
Ünal Özüak
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Ünal Özüak
Ünal Özüak
Güç Fenerbahçe'de

Gücünü tam kapasite koordine etti.

Kadıköy kapışmasında dün akşam Yıldız Savaşları filmlerinin ‘Kontrolsüz güç güç değildir’ gerçek oldu. Gücünü, kapasitesini koordine edip skora yansıtan F.Bahçe yerli derbinin kazananı oldu. İlk üç haftayı kayıpsız geçen iki ekibin maçında, son 39 farklı ‘KAZANdibi’ ziyafetiyle iştahı açılan Fenerbahçe, Simon ve Anderson eksikliğine, birde Micic eklenince iyice kadro kısırlığı yaşayan Efes karşısında baştan Booker ile vurup geçmeye karalıydı ama Efes ilk çeyrekte oyunu dengede tuttu.

Fenerbahçe Beko, dev derbide Anadolu Efesi farklı yendi
Fenerbahçe Beko, dev derbide Anadolu Efes'i farklı yendi

iLK YARIDA MAÇ BiTTi 

Şehmuz Hazer Fenerbahçe’deki varlığını giderek hissettirirken takımı da maçı kırdı. Pastayı dağıtmak adına ev sahibi
kenar yönetimi rotasyona girdi ama takım şahlanmıştı bir kere. Son yarıda da iyice dağılan Efes’in geri gelmesine müsaade etmeden güç baskısını sürdürdüler. Djordovic Avrupa arenasındaki ezeli rakibini 20 farkla sürklase etmesinin ötesinde, zorlu Avrupa maç programı öncesi, taraftarından güvenoyu alarak bir maçtan fazlasını kazandı. Takımı SOS veren Ataman’a gelince; Naismith’in ‘Basketbol uzunlar ve kısalar oyunudur’ özlü sözünün sadece sonunu dinlemiş olacak ki; 3 ve 5 numarası eksik iken gene bir kısa ABD’li guard/kısa forvet Elijah Bryant’ı transfer etmiş!

Euroleague ve bizim ligde olması gereken uzun kısa oyuncu kompozisyonunu bir türlü kuramayınca her maçtan başı önünde çıkıyor.

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Ünal Özüak
Ünal Özüak
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