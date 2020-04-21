Gri günleri aydınlatan süper proje

Hatırlarsanız geçtiğimiz günlerde, bir grup amatör basketbolseverin haziran ayına kadar spor salonlarına girilemeyecek olması nedeniyle basketbola yeni başlayanlara yönelik #EvdeKalBasketOyna adlı görüntülü konferans eğitim programı geliştirdiklerini müjdelemiş ve “Şimdilik sivil inisiyatifle, tabiri caizse ‘dar alanda kısa paslaşmalar’ şeklinde, evde, cepte ortalama 10 kişinin aynı anda canlı bağlanacağı bir online basketbol eğitimiyle sınırlı olan sisteme kurumsal omuz vermeler gerçekleşirse pota için çok faydalı olur. Marazdan iyilik doğmuş olur böylece” demiştim.

MEĞER BU YOLA BAŞ KOYMUŞLAR

Meraklanmayın, bizim çocuklar (12 Dev Adam Federasyonu) emir telakki ettiler, hemen uygulamaya koydular filan diye, böbürlenmeyeceğim! Çünkü, omuz vermekle kalmamış, meğerse onlar üç yıldır bu yola baş koymuşlar. Eğitimde teknolojinin gücünü kullanarak; sporda erişilebilirliğin sınırlarını ortadan kaldıracak ve bilgiyi, basketbola gönül veren herkesle buluşturacak Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF)

Akademi’yi hayata geçirmişler bile. ‘https:// akademi.tbf.org.tr’ adresli site bu karantina günlerinde basketbolu meslek olarak düşünenler için arasan bulunmaz bir fırsat.

EN iYiLER DERS VERiYOR

TBF Akademi’de Ufuk Sarıca, ergin ataman, Zeljko Obradovic ve Orhun ene gibi birçok kıymetli antrenör yer alıyor. TBF Akademi’de 60’ın üzerinde eğitmenin hazırlamış olduğu 185 dersin yanı sıra bin 250’nin üzerinde video görüntüsü yer alıyor. Önceden Türkiye’nin 81 iline eğitmenler gönderilerek gerçekleştirilen hakemlik eğitimi ve yöneticilik eğitimi de tek merkezden sağlanacak. Yönetici Eğitim Programı katılımcıları Bahçeşehir Üniversitesi’nin de iş birliğiyle, üniversite ortamında gerçekleşecek eğitimler sonrasında sertifika sahibi olabilecek. ·

Ücretsiz sunulan bu hizmeti özetleyen TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu; “Ülkede üniversiteler dışında sporcuların kariyerlerini belirleyebilecekleri bir platform yok. Profesyonel sporcular içinse maç ve antrenman yoğunluğu nedeniyle, eş zamanlı olarak üniversite eğitimlerini sürdürebilmek kolay değil. TBF Akademi sayesinde oyuncularımız, aktif sporculuk dönemlerinin içerisinde de uzaktan eğitim olanaklarıyla kendilerini profesyonel yöneticilik için hazırlayabilecek ve bu pozisyonlar için daha donanımlı olabilecekler” derken, bütün zamanların derdine derman olmuş.

BASKETBOLUN MERAKLISI OLUN

Eskiden Moda’da kendisine ‘Meraklı’ lakabını takarak çevrede uyandırdığı ilgiyi, ustalığıyla bezeyerek, müthiş şöhret yapmış bir ayakkabı boyacısı vardı. Gençler sizde basketbolun ‘Meraklı’sı olun. Oturun bilgisayarınızın başına, evinize gelmiş bu altın bileziği takın kolunuza. Korona ile taraflı saha ve seyirci önünde yapmakta olduğumuz bu melun maçtan galip çıktıktan sonra TBF Akademisi eğitimi ve lisansı almış basketbol adamlarına çok ihtiyacı olacak basketbolumuzun.