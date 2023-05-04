Göz göre göre gelen yenilgi ve İspanyol oyunu

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Bir gecesi diğerine uymayan Fenerbahçe avantajı tepti. Cuma günkü maçı kazanıp umudu deplasmanda arayacağız.

İki Yunan koçtan Bartzokas, İtoudis’i İstanbul’da mat etti maalesef. Pire’de kazandığı maçtaki sihri Edwards’ı cebinde fazla tuttu İdoudis. Yüksek ritimden ve geçiş hücumlarından bulduğu sayılarla beslenen rakibini ve oyunu düşük skorda tutma adına kendi takımını koşturarak sert savunmadan beslenerek bitimi yarı saha kontrollü hücumla başladı İdoudis. Genel enerjimizi yukarda tutarak, adam değiştirme savunmalarına Dorsey’in özel gayretiyle, uzun kısa ters eşleşmelerini bularak yüklenerek olumlu başladık

SONA KALAN DONA KALIYOR

Ancak boy üstünlükleriyle aldıkları hücum ribaundlarıyla sağladıkları toplarla, Fall daha sonra Black ve Vezenkov, etkili ikili oyunlarıyla, çemberimize yakın kalarak ve top kayıplarımızdan yararlanarak ilk yarı biterken elimizden aldılar. Rakibi boğmak için savunma kabuğumuzu iyice sertleştirerek 3. çeyrekte bir kasırga estirdik. Sayı orucuna soktuğumuz Olympiakos, biz 16 sayı atarken koca çeyrekte 7 sayı bulabildi.. İtiş kakış son çeyreğinde etkili ve kararlı Fenerbahçe gitti, bambaşka bir panik içinde, koçun gereksiz adam değişikliğinin neden olduğu, ne yaptığını bilmez bir takım geldi maalesef. Göz göre göre, sağır sultanın bildiği Vezenkov ve Sloukas üçlüklerini yedik. Gecemiz karardı.

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ALKIŞLAR TÜRK TELEKOM'A

Ankara basketbolunun yükselen değeri Türk Telekom müthiş mücadelesi sonucunda emeklerinin ellerinden alındığı, Grand Canaria adına gerçekleştirilen İspanyol operasyonu sonucunda, seneye Euroleague’deki üçüncü Türk takımı olma hakkını kaybetti. EuroCup’ta mücadeleyi seneye sürdürmeleri ve lige de asılmaları basketbolumuza büyük katkı verecektir