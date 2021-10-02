Geceyi kurtardık ama...

Eski alışkanlıklarıyla yarı saha kontrol basketbolu oynayan takımı kısa sürede ‘koş, koş, at/running game’ oynatmak gerekiyor teşhisi koymuş koç. Ama yarı saha hücum organizasyonunu fena halde ihmal etmiş.

Yıldız skorer guardını bir türlü bulamadı. Yıldız daha kaydı ve çok ama çok eksildik... Nando de Colo 1 numara oynayınca etkisiz eleman oluyor. Ancak 14-0 önde, baskılı ve hızlı koşarak atarken, değişiklikler yaparak takımla oynamaya başlayınca rotasyonla birlikte ritmi düştü sarı lacivertlilerin.

Kalinic etrafında yeniden yaratılan ve akşam 5 eksikle gelen, dar bütçeli kolay lokma vaziyetinde ki Kızılyıldız, biz enerji kaybedip, gaz kesince, oyuna geri döndü tabii ki. Futbol tabiriyle ‘golsüz geçen maç’ halinde ki oyunun sonunda kadro kalitesi farkıyla tık nefes kazananı olduk ama, elindeki malzemeyi henüz tanıyamamış koçumuz da; gecenin dersini daha fazla çalışması gerekeniydi kesin