Garp cephesinde yeni bir şey yok

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Erich Maria Remarque’ın kült romanının adını başlık attım çünkü Anadolu Efes ezberini bozmadan serinin 3 maçında da, yer ve zaman fark etmeksizin, salt kadro kalite ve kapasitesi üstünlüğüyle, altıncı oyuncusu seyircisiyle bütünleşn Karşıyaka’yı yenerek şampiyon oldu. Çok maksatlı oyuncusu Clyburn’den yoksun Efes, İzmir’de bu yıl hiç yenemediği Karşıyaka önüne iyice kısalarak, maç sürecinde iyi seçim olduğunu kanıtlayan Beaubois’yla çıkarken Ufuk Sarıca da Kuzminskas yerine Jaylon Brown’ı kadrosuna alarak kısasa kısas yaptı.

EFES YÜKSEK YÜZDELi ATTI

Serinin alışılmış dolgu döneminde görmeye alıştığımız gibi; Karşıyaka eşleşmeli alan savunması yaparken, Efes bu savunmanın dezavantajını iyi değerlendirip yüksek yüzdeli attı. Diğer taraftan maçın harika adamı McCollum teke teklerini kullanmayı, Vitto Brown elini sıcak tutmayı sürdürdü. Karşıyaka vurup geçmeyi zorlarken Efes tempoyu düşük tutarak dış atışlarla sıcak ellerini etkili kullanmaya devam etti. Her maç olduğu gibi, Efes oyun kurucuları oyun bitirme becerisi ve güvenli sıcak elleriyle sürekli el değiştiren maçı ve kupayı Karşıyaka’dan kapıp kaçtılar. Ergin Ataman böylece Anadolu Efes’le kupa alarak vedalaştı.

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