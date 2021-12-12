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Haber Giriş: 12.12.2021 - 06:28 | Son Güncelleme:

Galatasaray karavana attı

Ünal Özüak
Ünal Özüak
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Ünal Özüak
Ünal Özüak
Galatasaray karavana attı

Fenerbahçe kadrosu ile aradaki büyük fark, maçın kaderini belirledi.

Kadınlar futbol maçındaki 7-0’lık yenilgi sonrası Galatasaray taraftarlarını iğneleyen ‘bizim maçları aralık ayının 7’sinden sonrasına koymayın’ esprisindeki sayı tutmadı ama, dengesiz bütçe ve kadrolar nedeniyle nesnel rekabetten uzak lig maçında, Euroleague’de islim tutmuş Fenerbah
çe Beko 10 sayı farkla galip geldi. Skoru ortada seyreden ilk yarıda, Melo Trimble, Dee Bost ve Akoon-Purcell kaynaklı hızlı hücum sayılarıyla hücum kanallarını zorlayan parçalı formalılara Fenerbahçe, bildik Vesely merkezli, oyun kurucuda Nando De Colo veya Pierria Henry oyun şeklini sürdürerek cevap verdi. Sarı lacivertliler Devin Booker’ı pota altına sokarak boyalıya yüklenirken, Galatasaray açık alanda yüksek tempo ve demirleri dövmesine rağmen, bol şutlu sürümden kazanma basketbolunda ısrar etti.

Galatasaray NEF 76-86 Fenerbahçe Beko / Maç sonucu
Galatasaray NEF 76-86 Fenerbahçe Beko / Maç sonucu

ATAMAYANA ATARLAR

Galatasaray, özel gayretli Dee Bost’un sıcak elleri, Akoon-Purcell’ın açık alan sayıları ve Sinan Erdem’i ayağa kaldıran coşkulu tezahüratla 3. çeyrekte 12 sayıdan geri gelmesine rağmen, dikiz aynasındaki hırslı takipçi görüntüsünden öteye geçemedi. Bunun da sebebi gayet açıktı; oyuncu kalitesi ve deneyim farkı. Maçta 10 sayılık farkı getiren en önemli faktör Galatasaray’ın 3 sayılıklarda yüzde 18.5 (5/27) isabet oranıyla oynamasıydı. Galatasaray’ı sadece futbol kulübü sananlar şubeyi ihmal ettikleri için gocunmalılar. İki büyük kulüp, gazozuna maç yapsa bile bunun asla şakası olmaz.

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Ünal Özüak
Ünal Özüak
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