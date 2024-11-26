Finallerin vizesini Cedi ve Ömer Faruk’la aldık

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Bitime 2 maç kala ilk 3’e girmeyi garantileyen ay yıldızlı ekibimiz, Finlandiya, Güney Kıbrıs, Letonya ve Polonya’nın ortaklaşa düzenleyeceği turnuvaya katılmaya hak kazandı. Geçen hafta İstanbul’da Macaristan’a 26 sayı fark atan takıma yeni katılan Ömer Faruk’un oyuna geç adapte oluşu ve maç ritminden uzak kalan Onuralp’in etkisiz oyunuyla farklı bir kimliğe bürünen millilerde ilk maçın kahramanları Şehmuz ve Ercan’ın da performansları düşüktü.

Ergin Ataman’ın farklı kadro arayışı, 75 yıldır Avrupa basketbolunda varlığına rastlamadığımız Macaristan karşısında kafa kafaya, zor kazandığımız bir maç oynamamıza neden oldu.

Kalite farkını bir türlü sahaya yansıtamadık. Oyun disiplininin uzağında kaldık diyemiyorum çünkü olmayan şeyin uzağında kalınamaz. Üçlüklerle havaya giren Macarlar son çeyrekte öne geçtiler ama kapasiteleri gerisine yetmedi ve zor geceyi kurtardık.