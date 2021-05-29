MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerYazarlar Yazıları Ünal Özüak YazılarıFinal, Ergin Ataman'ın koçluk becerisinin ürünü
GeriÜnal Özüak Final, Ergin Ataman'ın koçluk becerisinin ürünü
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yazarlar
Haber Giriş: 29.05.2021 - 06:28 | Son Güncelleme:

Final, Ergin Ataman'ın koçluk becerisinin ürünü

Ünal Özüak
Ünal Özüak
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Ünal Özüak
Ünal Özüak
Final, Ergin Ataman'ın koçluk becerisinin ürünü

Önden görüp yazdığım gibi yarı final maçı tam bir hücum maçı oldu. Sonundaki krizi riskleri alarak çok iyi yöneten Ergin Ataman oyunun tamamını çok iyi kurguladı.

Maça oyuna yön veren sıcak elli üç kısa şutörle başlayınca bunun hayrını görerek Beaubois ve Simon’un 5’te 5 üçlük isabetleriyle skor liderliğini aldık.

Efes, rakibin yaratıcı dış oyuncusu olmayışından da yararlanarak, çok akıllıca, zaman zaman alana çalan, gömük orta şekerli savunma yaptı. İlk çeyrekte 10 sayılık farkı yakalayınca Larkin oyuna girerek hücum yüklenmesini, pozisyonları fazla zorlamadan paylaşımcı assitleriyle sürdürdü. Micic’in penetrasyon sonrası iç sayıları ve dış üçlükleri akşamın MVP’sine yakışacak kıvamdaydı.

Efes istediği basketbolu oynamanın verdiği öz güvenle ikinci yarıda başladığı beşle, gemi azıya aldı... Takım zincirlerinden boşanarak şiir gibi oynadı... CSKA oyun disiplininden uzaklaşıp sıkıştırmalı alan savunmamıza karşı demir dövünce arayı 20 farka çıkarıp ‘Bize müsaade’ dedik..

AYAKTA ALIŞKLAMALIYIZ

16 farkla girdiğimiz son çeyrekte baskı karşısında ritmimizi kaybeder gibi olduysak da, Micic içeri yüklenmelerine ağırlık verip çizgiye giderek onlardan daha fazla atarak ulaştık mutlu sona. Larkin, hataları sonrasında oyuna küsüp hatta koçuyla atıştığı noktada, Ataman gerçekten üst düzey koç olduğunu ispat ederek itidalini kaybetmeden kendisini tekrar oyuna sürdü ve onun sayesinde hedefe ulaştı. ‘Bu maçı kazanan şampiyon olur’ lafımı geri almıyorum fakat mükemmel bir basketbol seyrettiğimiz Barcelona-Milano maçının yüksek ritmi ve fizikselliği gözümü korkuttu doğrusu. Barça ile final zorlu olacak.

False
Ünal Özüak
Ünal Özüak
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi

Diğer sporlar

Sıradaki Haber
Şampiyonlar Ligi finali ne zaman? Manchester City ile Chelsea şampiyonluk mücadelesi verecek!
Türkiye İtalya EURO 2020 açılış maçı ne zaman? İşte maça dair en son bilgiler
Wushu Nedir? Wushu Ne Kadar Sürede Öğrenilir? Wushu Sporu Kuralları
Squat Nedir? Doğru Squat Nasıl Yapılır? Squatın Faydaları