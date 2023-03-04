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Ünal Özüak
Ünal Özüak
Ünal ÖzüakYazarın Tüm Yazıları

Fenerbahçe'den 3'lük kasırgası

#Fenerbahçe#Bologna#Dorsey

Müzmin sakatlığının üstesinden gelerek sekiz yıl sonra takıma dönen Bjelica’nın da kadroda yer almasıyla hiç olmadığı kadar tam kadro olan Fenerbahçe’nin oynadığı agresif ve sert basketbola ‘Kadıköy’ün boğası’ deyişi ‘naif Kanarya’dan daha çok yakıştı..

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Arena’da kırmızı pelerin görmüş gibi baskılı ve Montley’in sayılarıyla bereketli başladık maça. İlk çeyrekte 17 sayı öne fırladık. Savunma ribaundu özürlü ve çok top kaybeden Virtus Bologna yolda yaptığımız top kayıplarından yararlanarak bir süre oyunda kaldı.

KESKİN NİŞANCILARI KIŞKIRTTI

Kenarda oturan ve gelecek hafta oynayacak yeni transfer Tyler Dorsey keskin nişancıları kışkırttı.

Onlar da mükemmel performanslarıyla “Bizim neyimiz eksik koç?” dediler İtoudis’e! Wilbekin üçlükleri saydırmaya başlayınca oyun bir daha gitmemek üzere elimize geçti. Son çeyreğe girerken 85 sayı atıp maçı bitirmiştik bile. Fenerbahçe maç sonunda 20 üçlükle Euroleague’deki kulüp rekorunu kırarken, kenardaki Dorsey’in suratında ‘ben nereye geldim’ ifadesini okuduk.

#Fenerbahçe#Bologna#Dorsey
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