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Haber Giriş: 02.08.2020 - 06:28,Son Güncelleme:

Fenerbahçe taraftarını küstürmeyin

Ünal Özüak
Ünal Özüak
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Ünal Özüak
Ünal Özüak
Fenerbahçe taraftarını küstürmeyin
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Hele şükür biraz hareket geldi basketbola... Visa Athletic Center’da, tribünlerde hareketli GIF sempatik seyirci kartonları eşliğinde, seyircisiz başladı NBA.

Pandemi dönemi öncesinde konferanslarda ilk 8 sırada yer alan takımlar ile ilk 8’e 6 veya daha az galibiyet farkı bulunanlar 22 takımla yeni formatta yola devam ediliyor. Fenerbahçe’nin yeni koçu Igor Kokoskov’un, Avrupalı oyuncu sorumlusu antrenörlerinden biri olduğu Sacramento Kings’i, San Antonio Spurs’e 129-120 yenildiği maçta izledim. Gözlerim faltaşı gibi oldu ama kenar kalabalığı içerisinde Igor’u pek göremedim. Son 20 yılda Avrupa’daki yegane deneyimi Dragic-Doncic-Prepelic üçlüsü üzerinden Slovenya’yı 2017’de Avrupa şampiyonluğuna taşımak olan Igor Kokoskov, başta yükselen değer Luka Doncic olmak üzere Yugo kökenli oyuncuları NBA’e getirmeyi iş edinerek kariyer geliştirmiş bu süreçte. Sacramento Kings’teki yedi yardımcı koçtan biri olarak, çok iyi yere dükkan açmış.

SIRPLAR, KINGS'İN KRALI

Kings'in genel menajeri ünlü Vlade Divac, genel müdür yardımcısı ise Peja Stojakovic, yani ikisi de Sırp. Takımın yıldızları ise eski Fenerbahçeli Nemanja Bjelica ile Bogdan Bogdanovic. Taşları yerine oturtunca; bir zamanlar Avrupa’nın basketbol kralı olan Sırpların bu kazanımlarını ve krallıklarını çok mükemmel bir ticari hegemonyaya dönüştürdükleri, her tarafı parselledikleri gözlemleniyor. Geriye dönüp baktığınızda Sırp oyuncu trafiğinin çaylak iken iyi para ve deneyim kazandıkları Türkiye üzerinden NBA olduğunu görüyoruz. İki Bogdanovic de Fenerbahçe’de palazlandı ve NBA’de yıldız oldu. Hangi taşı kaldırsanız altından onlar çıkıyor.

TARAFTAR SAYGI İSTER

‘Hayattan rengi alın geri neyi kalır ki’ diyen Fahir Atakoğlu’nun müzikal boya reklamı ne kadar güzeldi. Vasat takımların yıldız altı oyuncularından ‘seçmece karpuz’ misali yapılan altı transferle oluşturulan yeni Fenerbahçe’den gidecekleri dedikodu edilen Jan Vesely ve Nando de Colo’yu aldığınızda; ortada her yıl, Anadolu’da büyükşehir belediyelerinden birine kurdurulan, annemizin ligi ayarında sıra takımlarından biri kalıyor. Eurolaegue’de Final Four ve şampiyonluklara, Avrupa’nın zirvesine alışmış Fenerbahçe taraftarını bu mütevazlığa (low profile format) alıştırmak çok güç olacak. Pahalı kombinelerinin karşılığında haklı olarak alıştıkları yüksek seviye basketbol isteyenler, bu gidişle ‘beş kısa oynamaya mahkûm’ olacak gibi gözüken takıma küsecekler.

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Ünal Özüak
Ünal Özüak
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