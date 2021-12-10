Fenerbahçe soğuk coğrafyada kazanıp içimizi ısıttı

Soğuk coğrafyalarda oynadığımız deplasman maçından Fenerbahçe Beko içimizi ısıtan bir galibiyetle dönerken, Anadolu Efes Münih’te buz kesti... Takım yapısı gereği oyunu açık alana yayıp hızlı hücum ettiğinde kazanan Fenerbahçe, baba olduğu için takımdaki yerini alamayan Guduric olmayınca zorlandı ama 32 sayıyla kariyer rekoru kıran Vesely zaferi getiren adam oldu.

Akıllı planlamayla, galibiyet için oyununun temeli olarak takım savunmasını gören Djordjevic, hücumda da yaratabileceği boş atışları değerlendirerek sonuca gitmek istedi ve istediğini aldı. Eşlik eden olmayınca Vesely ilk çeyrek boyu takımın skorunu tek başına taşıdı. Zenit’te de Kuzminskas ve Gudaitis takımlarını sırtladı. Başa baş girilen son çeyrek te skor gıdım gıdım giderken direksiyona geçen De Colo topu iyi paylaştırıp herkesten skor katkısı alarak, evde oynanacak çift maç haftası öncesi, büyük sıçrama için işimize çok yarayacak, değerli bir galibiyet almamızı sağladı.

KOŞTURMADILAR EFES'İ

Maç öncesi “Uçurtmalar rüzgar gücü ile değil, o güce karşı koydukları için yükselirler” diyen Ergin Ataman uzatmada kaybedilen Barcelona maçı sonrası tekrar çıkış yakalama maçında istediği rüzgarı yakalayamadı. Bayern’den ilk çeyrekte fazla sayı yedi ve bu maçın kötü kaderi oldu. Düşük enerjiyle oynayan Larkin ve Micic, Bayern’in ası Lucic’in skor performansıyla baş edemeyince hücum akışkanlığını yakalayamadık. Karar verici son çeyrekte Bayern yağmur olup yağarak üzdü bizi.