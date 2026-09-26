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Ünal Özüak

Ünal Özüak

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Fenerbahçe iyi başladı, Beşiktaş şanssızdı!

#Euroleague#Fenerbahçe Tarfin#Beşiktaş

EuroLeague'de dün sahaya çıkan ekiplerimizden 1 galibiyet, 1 mağlubiyet.

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Fenerbahçe Tarfin, kısa ve deneyimsiz oyunculardan kurulu Virtus Bologna karşısında ilk yarıda üçlük orucuna girince momentumu bir türlü eline geçiremedi. Soyunma odasına 39-38 önde giren sarı lacivertliler, üçüncü çeyrekte hem savunmasını sertleştirdi hem de hücumda çeşitliliğini artırdı. 5 dakika boyunca rakibi sayısız bırakıp 13-0’lık seri yakaladığımız bu periyodu 59-55 önde kapattık.

Karar çeyreğin ilk dakikalarında zorlansak da, başta çembere yüklenerek skor üreten Talen Horton-Tucker olmak üzere, Shavon Shields, Trent Forrest, Wade Baldwin ve Nicola Melli Fenerbahçe’nin bu zorlu gecesini aydınlatmayı başardılar: 78-68.

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Paris’in Avrupa basketboluna getirdiği tempolu, sürümden kazanmak için bol şut atan oyun tarzının İspanya ayağını oynayan, ele avuca sığmaz takım Valencia; Mirotic, TJ Shorts, Sako gibi tecrübeli oyuncularıyla Conor Morgan ve Scottie Wilbekin’in altına odun attığı Kartal ateşini söndürdü. Elbette ki ayağını yorganına göre uzatmak şart. Ancak Beşiktaş’ın oyun kurucu ve pivot pozisyonlarına takviye yapması gerektiği dün ayan beyan ortaya çıktı. Acı ama gerçek olan şu ki; siyah beyazlıların mevcut kadrosu EuroLeague’e hafif geliyor maalesef: 94-96.

#Euroleague#Fenerbahçe Tarfin#Beşiktaş
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