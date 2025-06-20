Fenerbahçe evinin efendisi

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Siyah beyazlılar bu anlayışı maç sonuna kadar sürdürdü ama heyhat netice değişmedi. Üçlük yüzdesi düşük olmasına rağmen ilk maçta rahatlıkla 90 sayılara çıkıp kazanan Fenerbahçe, dün de tarifeyi değiştirmeden ana oyun planına sadık kaldı. İkili perdele devril’lerle her maç daha iyi oynayan Metecan ve Birch’le pota altını kullanmaya öncelik verdi sarı lacivertliler. Bu kararlı oyunu Beşiktaş’ın maç sonundaki canhıraş çabasına rağmen sürdürdüler ve serideki ikinci galibiyetlerini elde ettiler. Görünen o ki Fenerbahçe Beko ligimize bir hayli fazla.

BİRLEŞEREK BÜYÜMEK GEREK

Dün akşamki orantısız güç karşısında dağılıp gitme üzücü tablosu karşısında kıssadan hisseye çıkarımım şu: Beşiktaş’ın zirveye yakışan bütçelere kavuşarak büyükler liginde yer alabilmesi için; camia yoksunluğundan ne uzayıp ne kısalan Anadolu Efes veya Bahçeşehir kulüpleriyle, Ülker-Fenerbahçe örneğindeki gibi birleşmesine sıcak bakma zamanı geldi de geçiyor. Monaco’dan sonra Dubai’nin de EuroLeague’e kabul edilmesi finansal gücün tek geçer akçe olduğunun göstergesi. Oyunu kurallarına göre oynarsak bizim de bir devimiz daha olur ve EuroLeague’in tozunu attırırız.