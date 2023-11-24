Fenerbahçe Beko'da kötü gidişat devam ediyor

Haberin Devamı

Beşinci sıralı galibiyetlerini almayı kafaya koymuş Bologna parke matematiğini yanıltmadan bizi 79’da tuttu, kendisi 87 attı. Montley ve Papagiannis’i birlikte başlatarak fiziksel atakla girdi maça İtoudis. Reaksiyon olarak rakip hareketli hücum ederek zayıf savunma noktalarımıza yüklendi. Calathes ve Guduric’in oynaması Wilbekin’in tekrar atan gart pozisyona kaymasını sağladı ama iyi gecesinde değildi skor ümidimiz.

Ligin üçüncü en iyi üçlük sokan takımı Virtus isabetini artırarak ilk çeyrekte kaçıp gitmemizi önledi. Takım dışı kaldığı süreçte hamlamış gözüken Sertaç ve Madar’lı beşe karşı Shengelia’nın penetre sayılarıyla kıl payı devreye önde gitti ev sahibi. Agresif savunmaya yenik düşüp sayı yollarını bulmakta zorlanan Fenerbahçe üçlüklerde 23’te 5 (%21) de kalınca ikinci yarıda direksiyondaki elleri yanan Hackett’le maç Bologna’ya geçti. İtoudis yanlış düdükler karşısında öfkesine yenilip aşırı itirazdan diskalifiye olunca konsantrasyonumuz kayboldu. Son gayretlere rağmen geceyi kurtaramadık.