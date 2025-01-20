Fenerbahçe Beko liderliği seviyor

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Tarafların kazandıracak beşi yakalamak adına sürekli oyuncu değiştirdiği, git-gel yaşanan ilk yarıda Galatasaray hızlı geçiş oyunları sonucunda Cummings ve Palmer ile direksiyonda kalmak isterken, Fenerbahçe Sertaç’ın üçlükleriyle geri adım atmadı. Rakiplerini frenlemek adına gömülü alan savunması yaparak oyunu yarı sahaya yıktı sarı lacivertliler. · KİMİ zaman ‘koş koş at’a dönen oyunda Fenerbahçe’nin eli daha sıcak olunca skor devre bitmeden lehlerine döndü.

MELLi SICAKSA NETiCE BELLi

Kızılyıldız maçında yakaladığı performansını yineleyen Melli takımını sırtladı. Hızlı hücumunu kesip pota altı etkinliğini ortadan kaldırarak G.Saray’ı silahsız bıraktı Fenerbahçe. Sarı kırmızılıların kenar yönetimi de buna 4 kısayla çabuk top kullanarak oynama reaksiyonu vererek yakın takibe getirmek istedi maçı.

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Ancak özellikle 22 sayılık Sertaç performansı ve F.Bahçe oyun sisteminin kaos basketbolu oynayan ev sahibine görece oturaklı ve az hata yapıyor oluşu buna izin vermedi. Baştan cebine koyduğu 10 sayılık avantajı maçta sakin kalarak elden bırakmayan F.Bahçe aleyhte yoğun tezahürata rağmen kazanıp hem liderliğini perçinledi hem de Euroleague’deki Olympiakos maçı için moral depoladı.