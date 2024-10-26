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Fenerbahçe, Ataman'ı yakaladı ama kazanamadı

#Fenerbahçe#Ergin Ataman#Mays

Fenerbahçe Beko, THY Euroleague’deki 5. maçında Ergin Ataman’ın çalıştırdığı Panathinaikos’a sahasında 81-76 yenildi.

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Sarı lacivertlilerin koçu Jasikevicius, hücum kısırlığı yaşandığı için savunmaya ağırlık verdi ve Hernangomez’i Birch’le yıldırıp oyundan düşürdü. Guduric bir süre Nunn’ın ateşini söndürse de Lessort’la pota altımızı zorlayarak maçı aldı Ataman. Fenerbahçe’de yeni transfer Sylar Mays’li rotasyonun yarattığı kargaşa onların işine yaradı.

Gözden KaçmasınFenerbahçe Beko 76-81 Panathinaikos (Euroleague maçı)Fenerbahçe Beko 76-81 Panathinaikos (Euroleague maçı)Haberi görüntüle

Tam 1 ve 5 numaran olmayınca...

Biberovic üçlükleri ve çembere giderek oyuna tutunmaya çalıştık ama ilk yarıyı 11 sayı farkla önde kapattılar: 35-46. İkinci yarının başında Baldwin’le hücum ritmimizi artırdık ama maç boyu başımıza bela olan top kayıplarının önüne alamadık. Tam 1 ve 5 numaran olmayınca sahanın iki tarafında da oyuna ağırlık koyamıyorsun. Bu dezajantaja rağmen agresif savunmayla ve yüksek ritimli atışlarla son çeyrekte 5 sayı öne geçtik. Ancak Sloukas, son dakikalarda gene yaptı yapacağını ve maçı elimizden aldı: 76-81.

#Fenerbahçe#Ergin Ataman#Mays
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