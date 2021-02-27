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Haber Giriş: 27.02.2021 - 06:28 | Son Güncelleme:

Fazla atan kazandı!

Ünal Özüak
Ünal Özüak
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Ünal Özüak
Ünal Özüak
Fazla atan kazandı!
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Yapma ya demeyin!.. Netice anonsu değil bu, tamamen maçın kritiği, püf noktası...

“Atamayan kaybetti” de diyebilirdim. Dışardan üçlük sıkarak skor arayan iki takımdan Fenerbahçe, takım kimyasına daha uygun düşen geçiş oyunlarıyla oyunu temposunu artırmak yerine, sete set yarı saha basketbolu oynayarak top kullanım sayısında cimri davrandı. Anadolu Efes ise kaçırdığına aldırmadan, açık alan basketboluyla fazla top kullanıp sürümden kazandı.

 

KISALAR SAYESİNDE

Sezonun önemli bölümünde 75 sayıda kaldığı maçları kaybeden Fenerbahçe, bir kâbusa dönüşen bu durumu Guduric’in gelişiyle aşmış ve üst üste 10 maçını kazanmıştı. İşte Efes dün rakibini 74 sayıda tutup, o kâbusu yeniden hatırlattı. Guduric ise gecenin suskun adamıydı. Farsça’da ‘sayende’, ‘senin gölgende, senin yardımınla’ anlamına gelir. Anadolu Efes çok önemli bir maçını daha dış adamları sayesinde kazandı. İki takım da ağırlıklı olarak kısalar üzerinden oynadı. (Larkin veya kariyer rekoru kıran Micic)-Simon- Beaubois ile De Colo-Guduri-ulanovas 3’e 3 maç yaptılar adeta. Bu kompozisyonda uzunları Sertaç ve Dunston’u biraz daha iyi kullanan taraf avantaj sağladı.

FENERBAHÇE DEMiR DÖVDÜ

Fenerbahçe ilk yarıda 9’da1 üçlükle demir dövüp top kaybederken, saha içi paylaşımını iyi yapan Anadolu Efes maç başı atağıyla farkı 20 sayıya kadar çıkardı ve soyunma odasına 53-39 üstünlükle gitti. İkinci yarıda da Efes, toplamda 25’te 15 üçlük atıp kaçışını sürdürürken, nando De Colo karşılık vererek kovalamacayı sürdürmeye çalıştı ama nafile, akşam Efes’in olmuştu bir kere.

Fazla atan kazandı

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Ünal Özüak
Ünal Özüak
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