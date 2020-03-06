Faydası yok, zararı çok!

Şımarık mahalle çocuğu gibi oyun istediği gibi gitmeyince topunu aldı ve çekti gitti. Ne güzel değil mi, kulüplerimiz Anadolu Efes ve Fenerbahçe Avrupa’nın zirvesinde ama milli takım ortalarda yok! Hollanda, İsveç vb. sıra takımları karşısında telef oluyoruz.

Bir zamanların efsane 12 dev adamını pencereden aşağı atan, kıymeti kendinden menkul, FIBA Avrupa Başkanı Turgay Demirel’in keyfi yerinde. Başkan olana kadar geleneksel olarak, sezon sonunda oynanan dünya şampiyonaları, Avrupa şampiyonaları, olimpiyat elemeleri vb. milli takım maçlarını sezon içi haftalık pencerelere alınca milli basketbolumuz patladı. Uluslararası hiçbir turnuvada yokuz ve bu gidişle olma imkanımız sıfır! Yıllarca Türk basketbolunun sırtına basarak yükselen Demirel, eski köye yeni adet getirdi. Sene ortasında oynanan maçlara NBA’deki oyuncularımız Cedi Osman, Ersan İlyasova ve Furkan Korkmaz’ı getiremiyoruz. EuroLeague maçlarıyla çakıştığından orada oynayan oyuncularımızdan da yteerince faydalanamıyoruz.

FIBA-ULEB KAVGASI BİZİ BİTİRDİ!

Aslında FIBA böyle yangın çıkaramaz. Malum FIBA olimpik basketbolunun kural ve esaslarını tespit eden üst kuruluş, bir nevi noterdir. Kulüpler arası ligleri ULEB (Avrupa Kulüpler Birliği) organize eder. Türk Hava Yolları’nın isim sahibi olduğunu EuroLeague’de Fenerbahçe ve Anadolu Efes yıllardır zirvede yer alırlarken Milli Takım’ın bu halde olması kabul edilemez.

Basketbolumuzun yerli oyuncu havuzunu kurutan da aynı adam aslında. Demirel 20 küsur sene önce Federasyon Başkanı olduğunda ligdeki yabancı oyuncu sayısı (1) birdi. Bu sayede Hidayet Türkoğlu’lar, Mehmet Okur’lar, İbrahim Kutluay’lar yetişti ve ‘12 Dev Adam’ efsanesi yaratıldı. Hazret geldi masal kitabını rafa attı. Döneminde basketbol liglerini ikinci sınıf yabancı oyuncu cennetine çevirdi. Bugün 5 sahada+1 kenarda+2 tribünde olmak üzere sekiz yabancı var takımlarda. Alt yapıdan gelen iki oyuncu şartını da kaldırdığından kulüpler oyuncu yetiştirmeyi bıraktılar. Hazıra konuyorlar. Her yıl aynı oyuncular takım değiştiriyorlar. Oyuncu menajerleri para kazanırken milli basketbol dibe vurdu. Kulüplerde zirvede iken Milli Takımımız parkede sürünüyor.





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