Ey Galatasaraylı!..

Çektiğin bu eziyeti nasıl içselleştiriyorsun? Euroleague zirve takımlığından nasıl düştün bu sıradanlığa? Üç top yönlendiricisi; De Colo tercihten, Ali Muhammed ve Alex Perez sakatlıktan yokken, Kokoskov’un uzunlarla oynamayı seçtiği belli olunca, ‘nişancı kısa’ yoğun Galatasaray’ın kenar yönetiminin bayram etmesi gerekirdi. Takım toplama ama Motum, Hunter ve Yiğit’le müthiş üçlük sokuyorlar (%58). Galatasaray’ın, kulis faaliyetleri sayesinde hasbelkader işi kapmış koçu buna uyanabilse, Guduric tek başına fiziğiyle içeri yüklenerek yumuşak Galatasaray savunmasını dağıtamayacaktı.

KiMSENiN UMURUNDA DEĞiL

Direnci kırılan Galatasaray erken kopunca, Fenerbahçe 6 maç oynayacağı ocak ayı Euroleague macerası için rahat ve rakibinin son kriz yaratma çırpınışlarına pabuç bırakmadan kostümlü prova yapma şansı buldu. “Tak sepeti koluna herkes kendi yoluna” diyeceğiz ama yılların yenilmez armadasını böyle görmek üzüyor insanı. Karışanı görüşeni yok Galatasaray Basketbol Şubesi’nin! Avuç avuç oyuncu alıp oyuncu gönderiyorlar. Hesap soran yok! Basketbola Fransız yöneticiler ne soracağını bilmiyor ki sorsun. Sanki Çatladıkapı Gençlik Kulübü! Yenilmek kimsenin umurunda değil. “Çak Baba” diyen çekip gidiyor. Mektepli’den geçtim Galatasaraylı yok galiba kulüpte? En azından buradan öyle gözüküyor.

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