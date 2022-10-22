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HABERLERYazarlar Ünal Özüak Ev sahibi avantajı düelloyu kazandırdı
Ünal Özüak
Ünal Özüak
Ünal ÖzüakYazarın Tüm Yazıları

Ev sahibi avantajı düelloyu kazandırdı

#Anadolu Efes#ALBA Berlin#THY Avrupa Ligi

Hataların havada uçtuğu maçta Efes istediğini aldı.

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Lige çok iyi başlayan ALBA havalı geldiği İstanbul’da ilk yenilgisini alırken ev sahibi Anadolu Efes’i çok zorladı. Yıldız oyun kurucunun eline bakarak, maçı onun kurtarmasını bekleme alışkanlığı az daha bir kabus daha yaşatacaktı. Ataman’ın maç sonunda söylediği gibi çok top kaybı yaptıkları, boyalı alana hiç kullanmadıkları geceden galip çıkmalarını büyük ölçüde Larkin’in yokluğunda Clayburn ve Beaubois artan sürelerine doğru orantılı olarak büyük katkı vermelerine borçlular.

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Anadolu Efes sahasında kazandıAnadolu Efes sahasında kazandıHaberi görüntüle

ALBA AZ DAHA KAÇIYORDU

Efes yüksek hızlı tempoyu dar rotasyonla oynadığından, oyuncularını dörder beşer değiştiren rakibine ayak uydurmak da çok zorlandı. Adam değiştirme savunmasını yapamadığımızdan prototip kolay sayı yedik. 3. çeyrekte şok ALBA isabet patlamasıyla elimizden az kalsın kaçıyordu. Maç sonu hataların havalarda uçuştuğu koş koş kaosunda; Kim daha iyi atacak düellosundan evinde olma avantajıyla başarılı çıktık.

#Anadolu Efes#ALBA Berlin#THY Avrupa Ligi
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