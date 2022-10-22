Ev sahibi avantajı düelloyu kazandırdı

Haberin Devamı

Lige çok iyi başlayan ALBA havalı geldiği İstanbul’da ilk yenilgisini alırken ev sahibi Anadolu Efes’i çok zorladı. Yıldız oyun kurucunun eline bakarak, maçı onun kurtarmasını bekleme alışkanlığı az daha bir kabus daha yaşatacaktı. Ataman’ın maç sonunda söylediği gibi çok top kaybı yaptıkları, boyalı alana hiç kullanmadıkları geceden galip çıkmalarını büyük ölçüde Larkin’in yokluğunda Clayburn ve Beaubois artan sürelerine doğru orantılı olarak büyük katkı vermelerine borçlular.

Gözden Kaçmasın Anadolu Efes sahasında kazandı Haberi görüntüle

ALBA AZ DAHA KAÇIYORDU

Efes yüksek hızlı tempoyu dar rotasyonla oynadığından, oyuncularını dörder beşer değiştiren rakibine ayak uydurmak da çok zorlandı. Adam değiştirme savunmasını yapamadığımızdan prototip kolay sayı yedik. 3. çeyrekte şok ALBA isabet patlamasıyla elimizden az kalsın kaçıyordu. Maç sonu hataların havalarda uçuştuğu koş koş kaosunda; Kim daha iyi atacak düellosundan evinde olma avantajıyla başarılı çıktık.