MENÜ GİRİŞ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerYazarlar Yazıları Ünal Özüak YazılarıEuroleague'de çifte sevinç
GeriÜnal Özüak Euroleague'de çifte sevinç
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yazarlar
Haber Giriş: 17.12.2021 - 06:28 | Son Güncelleme:

Euroleague'de çifte sevinç

Ünal Özüak
Ünal Özüak
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Ünal Özüak
Ünal Özüak
Euroleague'de çifte sevinç

Vazgeçilmezlerini belirledi... Rotasyonu daraltıp kritik zamanları kemik beşleriyle oynuyor...

Takımla arasındaki uyumunu arttıran koç Djordjevic’in elini seri galibiyetler rahatlatıyor. Çift maç haftasında iç sahada dişine göre rakiplerle oynama avantajını değerlendirerek Baskonia karşısında seriyi dörtleyen Fenerbahçe son sekize doğru yükselişini sürdürdü. Üçlük yağmuru ve Booker’ın dehşet saçan enerjisiyle baştan esir aldık rakibi.

Enoch’la reaksiyon verip oyundan düşmediler. Ribaunt alıp ikinci şans sayıları kovalamalarına müsaade etmedik. Skorer oyun kurucu kimliğini her maç daha belirginleştiren Nando De Colo’nun orkestrasyonu takımı tempoya sokunca birbirinden şık sayılar görsel şölene dönüştürdü oyunu. Polonara, Vesely ve Guduric de şova katıldılar... İkinci yarıda biraz işi gevşetince geri gelmek istediler ama caydırıcı alley-oop‘larla süslenmiş akıllı oyunla püskürttük Bask ataklarını... Ve Fenerbahçe koptu gitti.

Euroleaguede çifte sevinç

VELAKİN LARKIN VARDI

Anadolu Efes evinde coşkulu seyircisiyle farklı oynayan Maccabi karşısında tutuk başladığı maça tutunmakta zorlandı. Maçın karar vereni olması beklenen Wilbekin ve Larkin’in düellosunda Larkin fark yaratırken ondan beslenen Pleiss boyalı alanda etkili omdu. Nunnally de sıcak eliyle canımızı yaktı. İkinci çeyrekten itibaren üstümüzdeki ölü toprağını atarak ilk yarıda 50 sayıya ulaşarak skora yapıştık ama telaşlı oyundan fazla top kaybedince dış isabetle yakamıza yapıştılar. Maccabi sert savunmayla bizim için maçın ikinci yarısını boşuna cehenneme çevirmeye çalıştı. Son şampiyonun kuru gürültüye pabuç bırakacak hali yoktu. Velakin Larkin vardı ve maestro 26 sayıyla iplerini çekti.

False
Ünal Özüak
Ünal Özüak
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi

Diğer sporlar

Sıradaki Haber
Maccabi Playtika Tel Aviv 78-92 Anadolu Efes
Fenerbahçe Beko 75-53 Baskonia
Kenan Koçak kimdir, nereli, kaç yaşında?
Fenerbahçe Beşiktaş maçı bilet fiyatları belli oldu mu? Biletler satışta!