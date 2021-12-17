Euroleague'de çifte sevinç

Takımla arasındaki uyumunu arttıran koç Djordjevic’in elini seri galibiyetler rahatlatıyor. Çift maç haftasında iç sahada dişine göre rakiplerle oynama avantajını değerlendirerek Baskonia karşısında seriyi dörtleyen Fenerbahçe son sekize doğru yükselişini sürdürdü. Üçlük yağmuru ve Booker’ın dehşet saçan enerjisiyle baştan esir aldık rakibi.

Enoch’la reaksiyon verip oyundan düşmediler. Ribaunt alıp ikinci şans sayıları kovalamalarına müsaade etmedik. Skorer oyun kurucu kimliğini her maç daha belirginleştiren Nando De Colo’nun orkestrasyonu takımı tempoya sokunca birbirinden şık sayılar görsel şölene dönüştürdü oyunu. Polonara, Vesely ve Guduric de şova katıldılar... İkinci yarıda biraz işi gevşetince geri gelmek istediler ama caydırıcı alley-oop‘larla süslenmiş akıllı oyunla püskürttük Bask ataklarını... Ve Fenerbahçe koptu gitti.

VELAKİN LARKIN VARDI

Anadolu Efes evinde coşkulu seyircisiyle farklı oynayan Maccabi karşısında tutuk başladığı maça tutunmakta zorlandı. Maçın karar vereni olması beklenen Wilbekin ve Larkin’in düellosunda Larkin fark yaratırken ondan beslenen Pleiss boyalı alanda etkili omdu. Nunnally de sıcak eliyle canımızı yaktı. İkinci çeyrekten itibaren üstümüzdeki ölü toprağını atarak ilk yarıda 50 sayıya ulaşarak skora yapıştık ama telaşlı oyundan fazla top kaybedince dış isabetle yakamıza yapıştılar. Maccabi sert savunmayla bizim için maçın ikinci yarısını boşuna cehenneme çevirmeye çalıştı. Son şampiyonun kuru gürültüye pabuç bırakacak hali yoktu. Velakin Larkin vardı ve maestro 26 sayıyla iplerini çekti.