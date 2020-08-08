Eskiye mazi derler...

Eski alışkanlıkla ben de diyorum ki; Yeni koçu işbaşı ettiği için artık Obradovic’li efsane günlerden bahsetmenin alemi yoktur...

Ne güzel olurdu değil mi bir gazete ilanı ile konuyu kapatabilsek...Oysa Romalı konsül Publilius; “Laus nisi oritor, etiam vetus amittitur/ Yeni olgular yaratılmadıkça, eskilerde yitirilir” der. Yorulmayın sizin için tercüme edeyim. Yedi senede Obradovic’in yarattığı Fenerbahçe efsanesi üzerine çıkamaz...

Gerekçeniz ne olursa olsun, ilk 8 dışında kalırsanız, topa tutulursunuz... Ayrıca pek de gerekçeniz yok... Baksanıza Fenerbahçe’de futbolla basketbolun bütçeleri eşitlenmiş. Fenerbahçe taraftarları son yıllarda 30 milyon Euro civarında dolaşan basketbol bütçelerinin düşüşüne en az Obradovic’in gidişi kadar üzülmüştü. Ama yine de fena olmayan bir bütçeye sahip olan Fenerbahçe basketbolda kadrosunu 20 milyon Euro civarına kurdu.

HANİ BASKETBOL YÜKTÜ?

Takımın tüm harcama bütçesinin yaklaşık 20 milyon Euro civarında olacağı daha önce çıktığı televizyon programlarında bizzat başkan Ali Koç tarafından açıklanmıştı. Bugün ki ekonomik koşullarda ‘adam olana çok bile’. · Bana göre bu hava daha hoş ama... Bu ne perhiz bu ne lahana turşusu? TFF tarafından açıklanan harcama limitleri sonrası şu anda Fenerbahçe futbol takımının harcayabileceği toplam meblağ basketbol bütçesinin altına düşmüş durumda.

Basketboldaki bütçe aşağı yukarı 160 milyon TL olurken futbol takımına sadece 154 milyon TL harcama limiti belirlendi. Bu limitin içine bütün maaşlar ve bonservis ücretleri dahil olacak. Futbol ile basketbol bütçelerinin hemen hemen eşitlenmiş olması hatta basketbolun az bir farkla öne geçmiş olmasıyla ezeli kulüpler arası rekabetin (FB-GS) branşlar arası rekabete dönüşeceğini gösteriyor ki....Yılların futbol kulübü Fenerbahçe bunu nasıl karşılar bilinmez.