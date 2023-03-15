Ergin Ataman ‘Bitti’ demeden bitmez

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Anadolu Efes son sekize kalabilme maçında Real Madrid karşısında sonlarında çok zorlanıp, 17 fark önde girdiği maçı son 10 dakikada tek sayıya düşürerek zora sokmasına rağmen kazanarak hedefe doğru çok önemli bir adım attı. Llull ve Nigel Williams-Goss’dan yoksun Real’in gerçek anlamda oyun kurucusu olmadığından çok top kaybedebilme olasılığını göz önüne alarak oyun kurucularına baskı yaptık maç başında. Pota altına, dışa bağımlı takım kimyası nedeniyle tedbir almamış olduğumuzdan Real Tavares ve Poirier’le sahanın her iki yönünde oyunu pota altı uzunlarıyla hakimiyetine aldı. Real’in hücum etkinliğini bütün ters eşleşmeleri değerlendiren forvet oyuncuları Deck sürükledi.

REAL YAĞMURA YAKALANDI

Savunmada zayıf kaldığımızdan rakip istediği gibi oynadı ve çok basit sayılar yedik ama savunmada vidaları sıkarak hücum performansımızı arttırıp odaya üç sayı önde gittik. 35 sayı attığımız üçüncü çeyrekte Real Madrid pota altı yüklenmesini sürdürmeye çalışırken herkesin attığını soktuğu şut yağmurumuzla şok oldular. 28’de 14 üçlük atan sıcak ellerimizle yüksek isabetli, etkili reaksiyon vererek skor üstünlüğünü söktük aldık.

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ŞiMDi SIRA PARTiZAN’DA

Çaresizlik sinirlerini gerince teknik fauller alarak iyice dağılarak 17 fark yediler. Son 10 dakikada yağmurumuz dindi ama deneyimli aslarımız gecenin mutluluğunun bozulmasına müsaade etmediler. Son dört maçta yendiğimiz Real’i İstanbul’dan yine acı tek sayılık yenilgiyle gönderdik. Sıradaki Partizan’ı bekliyoruz